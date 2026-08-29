Ера дешевих смартфонів закінчилася: чому бюджетні моделі на Android зникають

Згідно з останніми прогнозами аналітиків, ціни на смартфони найближчим часом продовжать зростати на тлі серйозного подорожчання чипів пам'яті.

Якщо раніше очікувалося падіння поставок смартфонів приблизно на 14 %, то тепер прогнозується значне падіння на 16,7 % у порівнянні з попереднім роком. Це близько 200 мільйонів телефонів. Такі дані оприлюднила міжнародна аналітична та консалтингова компанія IDC.

Повідомляється, що преміальний сегмент смартфонів залишатиметься більш стійким до зростання цін. Водночас масовий ринок не витримує, особливо у країнах, що розвиваються, де очікується падіння поставок на понад 20% цього року. Це, ймовірно, вплине на ціноутворення.

Прогноз світового ринку смартфонів на 2024–2030 роки Фото: IDC

Очікується, що ціни на пам'ять продовжуватимуть зростати щонайменше до 2028 року. Тобто смартфони наступного року, ймовірно, будуть ще дорожчими, ніж цьогорічні, а моделі початкового рівня стане важче знайти.

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Виробники, які зосереджені на недорогих смартфонах Android, скорочують випуск моделей низького класу та просувають асортимент більш преміальних продуктів. За прогнозами експертів, великі компанії, як от Apple, Samsung та Huawei зможуть обернути цей виклик собі на користь, тоді як низка бюджетних брендів Android не зможуть пережити цю кризу.

"Ринок, що сформується після кризи, коли у 2028 році постачання пам’яті нарешті стабілізується, буде меншим за обсягом продажів, більшим за вартістю та набагато більш концентрованим у верхньому ціновому сегменті. Ера дешевих смартфонів не призупиняється. Вона закінчилася", — стверджують в IDC.

Нагадаємо, бренд Poco незабаром випустить нові бюджетні смартфони X8 та X8 Power.

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