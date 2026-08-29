Недорогі смартфони з батареями до 10 000 мАг: розкрито ціни Poco X8 та X8 Power (фото)

Компанія Poco незабаром випустить бюджетні смартфони X8 та X8 Power, ключові характеристики яких вже розсекречені в мережі.

Poco X8 та Poco X8 Power офіційно будуть представлені 4 вересня 2026 року. Ціни новинок розкрив інсайдер Санджу Чоудхарі у соціальній мережі X.

Бренд Poco вже підтвердив, що X8 Power буде оснащений акумулятором ємністю 10 000 мАг, тоді як X8 матиме батарею ємністю 9 000 мАг. Витік також розкриває інші параметри новинок.

Poco X8 Poco X8 Power

Poco X8 отримає 6,83-дюймовий AMOLED-екран з піковою яскравістю 3500 ніт та захисним склом Gorilla Glass Victus 2 зверху, чипсет Snapdragon 6s Gen 4, 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення, 16-мегапіксельну фронтальну камеру та підтримку дротової зарядки потужністю 67 Вт для акумулятора.

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Poco X8 Power пропонуватиме додаткову 8-мегапіксельну надширококутну камеру, 32-мегапіксельну фронтальну камеру, процесор Snapdragon 6 Gen 5 та підтримку дротової зарядки потужністю 100 Вт. В іншому він ідентичний Poco X8.

Також повідомляється, що Poco X8 буде перейменованим Redmi Note 17 Pro, тоді як Poco X8 Power стане ребрендиговою версією Redmi Note 17 Pro Max. В обох випадках можливі деякі відмінності.

Ціна Poco X8 — від 292 до 313 доларів (приблизно 13 000 – 14 000 грн).

Ціна Poco X8 Power — близько 365 доларів (приблизно 16 230 грн).

Нагадаємо, Oppo Find X10 Pro Max може стати першим смартфоном, оснащеними трьома 200-мегапіксельними камерами.

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