Недорогие смартфоны с батареями до 10 000 мАч: раскрыты цены Poco X8 и X8 Power (фото)

Компания Poco в скором времени выпустит бюджетные смартфоны X8 и X8 Power, ключевые характеристики которых уже стали известны в сети.

Poco X8 и Poco X8 Power будут официально представлены 4 сентября 2026 года. Цены на новинки раскрыл инсайдер Санджу Чоудхари в социальной сети X.

Бренд Poco уже подтвердил, что X8 Power будет оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч, тогда как X8 получит аккумулятор емкостью 9 000 мАч. Утечка также раскрывает другие характеристики новинок.

Poco X8 Poco X8 Power

Poco X8 будет получит 6,83-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 3500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, чипсет Snapdragon 6s Gen 4, 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт для аккумулятора.

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Poco X8 Power будет оснащен дополнительной 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, процессором Snapdragon 6 Gen 5 и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. В остальном он идентичен Poco X8.

Также сообщается, что Poco X8 станет переименованной версией Redmi Note 17 Pro, а Poco X8 Power ребрендинговой версией Redmi Note 17 Pro Max. В обоих случаях возможны некоторые отличия.

Цена Poco X8 — от 292 до 313 долларов (примерно 13 000 – 14 000 грн).

Цена Poco X8 Power — около 365 долларов (примерно 16 230 грн).

Напомним, что Oppo Find X10 Pro Max может стать первым смартфоном, оснащённым тремя 200-мегапиксельными камерами.

Фокус также сообщал, что Hisense представила смартфоны среднего класса A10 Pro и A10 Ultra с экранами E Ink.