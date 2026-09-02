Найкращий Android-смартфон для переходу з iPhone: яку модель радить експерт (фото)

Перехід з iOS на Android, як правило, супроводжується обмеженнями під час передачі даних, однак деякі смартфони дозволяють уникнути цієї проблеми

Новий компактний смартон Oppo Reno 16 Pro усуває одну з найбільших перешкод для переходу з iOS на Android. Про переваги цієї моделі розповів експерт порталу Notebookcheck Маркус Гербріх.

Oppo Reno 16 Pro підтримує O+ Connect, що дозволяє легко обмінюватися фотографіями, відео та документами з iPhone або навіть iPad. Ця функція ColorOS 16 значно покращує сумісність Android-смартфона з пристроями а базі iOS та macOS.

Oppo Reno 16 Pro O+ Connect Фото: notebookcheck.com

Користувачі, які хочуть зберегти свій iPhone як другий пристрій, також отримають вигоду від безперебійного підключення. Вхідні дзвінки або сповіщення програм з iPhone можна буде відображати в режимі реального часу на Oppo Reno 16 Pro.

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На думку Гербріха, Oppo Reno 16 Pro розроблений таким чином, щоб сподобатися шанувальникам Apple. Смартфон отримав компактний та яскравий 32-дюймовий OLED-дисплей, а також спеціальну кнопку Snap Key та вібромотор.

Окрім того, Oppo Reno 16 Pro пропонує багато характеристик, які шанувальники Apple можуть очікувати від iPhone 18, як от великий акумулятор ємністю 6000 мАг та надійна 200-мегапіксельна камера.

Ціна Oppo Reno 16 Pro в Україні — 44 444 грн.

Oppo Reno 16 Pro Фото: notebookcheck.com

Нагадаємо, Honor Magic 9 Pro може отримати квадратний сенсор фронтальної камери, як у iPhone 17.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв камери флагманів Pixel 11 Pro XL та iPhone 17 Pro Max.