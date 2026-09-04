Камера 200 МП и AMOLED-дисплей по средней цене: вышел смартфон Motorola Edge 70 Plus (фото)

Компания Motorola представила смартфон среднего класса Edge 70 Plus, пополнив серию Edge 70, в которую уже входят модели Edge 70 Max, Edge 70 Pro+, Edge 70 Pro, Edge 70 Fusion и Edge 70.

Motorola Edge 70 Plus сочетает в себе дисплей с частотой обновления 144 Гц, 200-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 6500 мАч. Об этом говорится на официальном сайте Motorola.

Новый Edge 70 Plus оснащен 6,78-дюймовым дисплеем Extreme AMOLED с разрешением Super HD 2772 x 1272 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5200 нит. Экран поддерживает HDR10+, 10-битную глубину цвета, 100% покрытие DCI-P3 и цвета Pantone Validated.

Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Функция RAM Boost может обеспечить до 24 ГБ виртуальной памяти, а объем хранилища можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.

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Камера Motorola Edge 70 Plus оснащена 200-мегапиксельным основным сенсором, 2-мегапиксельной макрокамерой и специальным датчиком освещенности. Спереди также расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Другие характеристики новинки включают поддержку eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, встроенный сканер отпечатков пальцев, защитное стекло Gorilla Glass 7i, водонепроницаемость по стандарту IP64, а также прочность по стандарту MIL-STD-810H.

Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Plus поставляется с предустановленной Android 16 и будет получать обновления безопасности до сентября 2031 года. Устройство доступно в оттенках Pantone, таких как Gray Lilac, Mountain View и Milky Blue.

Цена Motorola Edge 70 Plus 8 ГБ + 256 ГБ — 599,99 евро (около 31 170 грн).

Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

Напомним, что компания Huawei объявила о глобальном запуске серии смартфонов среднего класса nova 16s.

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