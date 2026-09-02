Батарея 7050 мАч и отличный дисплей: смартфон Vivo T5 5G официально представлен (фото)
Компания Vivo анонсировала новый смартфон среднего класса T5 5G, который стал шестой моделью серии T5.
Смартфон Vivo T5 5G ориентирован на высокую производительность, премиальный дизайн и длительное время автономной работы. Характеристики новинки представлены на официальном сайте Vivo.
Vivo T5 5G оснащен процессором Dimensity 7500 Turbo в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X объемом до 12 ГБ. Он имеет встроенную память UFS 3.1 объемом до 256 ГБ и работает под управлением операционной системы OriginOS 6 на базе Android 16. Смартфон получит три обновления Android и пять лет патчей безопасности.
AMOLED-дисплей Vivo T5 5G имеет диагональ 6,83 дюйма, разрешение 2800x1260 пикселей, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 3000 нит. Экран также оснащен вырезом для 32-мегапиксельной фронтальной камеры и сканером отпечатков пальцев.
Модуль камеры на задней панели включает 50-мегапиксельный основной объектив Sony IMX882, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и круглую вспышку. Как фронтальная, так и основная камеры могут записывать видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду.Важно
Среди прочих характеристик Vivo T5 5G стоит отметить аккумулятор емкостью 7050 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт, два стереодинамика, систему охлаждения площадью 3800 мм², сертификацию MIL-STD-810H, классы защиты IP68/IP69, а также технологию wet touch, позволяющую пользоваться дисплеем даже мокрыми руками.
Vivo T5 5G будет доступен в цветах Royal Bronze и Silver Green. Смартфон поступит в продажу в Индии с 9 сентября. О глобальном выпуске пока не сообщается.
Цена Vivo T5 5G:
- 6 ГБ/128 ГБ — около 368 долларов.
- 8 ГБ/128 ГБ — около 421 доллара.
- 8 ГБ/256 ГБ — около 474 долларов.
- 12 ГБ/256 ГБ — около 526 долларов.
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