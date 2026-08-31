Более дешевый флагман с батареей на 10 000 мАч: базовый Redmi K100 превзошел модели Pro и Pro Max

Компания Xiaomi в скором времени представит новый базовый флагман Redmi K100, оснащенный мощным аккумулятором.

Смартфоны Redmi K100 Pro и Pro Max уже официально представлены, поэтому Redmi K100 станет третьей моделью флагманской серии. Подробности о новинке раскрыл авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По данным инсайдера, Redmi K100 будет оснащен плоским экраном с высокой частотой обновления, двойным чипсетом, симметричными двойными динамиками, 3D-ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Однако главным преимуществом Redmi K100, по всей видимости, станет аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Это почти на 3000 мАч больше, чем у предшественника Redmi K90 с его аккумулятором на 7100 мАч. Таким образом, стандартная модель может иметь самый большой аккумулятор в линейке, опережая даже Pro Max.

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Как отмечает Gizmochina, упомянутый чипсет — это Snapdragon 8 Elite, который сочетает в себе два суперядра с тактовой частотой 4,32 ГГц и шесть производительных ядер с тактовой частотой 3,53 ГГц. По слухам, Redmi K100 также будет оснащен отдельным чипом дисплея.

Цена Redmi K100 пока не разглашается. Известно, что Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max стоят от 520 и 630 долларов соответственно, поэтому базовая модель будет еще дешевле.

Напомним, что Poco в скором времени выпустит бюджетные смартфоны X8 и X8 Power с аккумуляторами емкостью до 10 000 мАч.

Фокус также сообщал, что Oppo готовится выпустить в сентябре флагманскую серию смартфонов Find X10.