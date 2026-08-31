Дешевший флагман з батареєю на 10 000 мАг: базовий Redmi K100 перевершив моделі Pro та Pro Max

Компанія Xiaomi незабаром представить новий базовий флагман Redmi K100, оснащений потужним акумулятором.

Смартфони Redmi K100 Pro та Pro Max вже офіційно представлені, тож Redmi K100 стане третьою моделлю флагманської серії. Деталі про новинку розкрив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, Redmi K100 отримає плоский екран з високою частотою оновлення, подвійний чипсет, симетричні подвійні динаміки, 3D-ультразвуковий датчик відбитків пальців та захист від води та пилу за стандартом IP68.

Однак основною перевагою Redmi K100, схоже, стане акумулятор ємністю 10 000 мАг. Це майже на 3000 мАг більше, ніж у попереднього Redmi K90 з його батареєю на 7100 мАг. Таким чином стандартна модель може мати найбільший акумулятор у лінійці, випереджаючи навіть Pro Max.

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Як зазначає Gizmochina, згаданий чипсет — це Snapdragon 8 Elite, який поєднує два суперядра з тактовою частотою 4,32 ГГц та шість продуктивних ядер з тактовою частотою 3,53 ГГц. Чутки також свідчать, що Redmi K100 матиме окремий чип дисплея.

Ціна Redmi K100 поки не розголошується. Відомо, що Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max коштують від 520 та 630 доларів відповідно, тож базова модель буде ще дешевшою.

Нагадаємо, Poco незабаром випустить бюджетні смартфони X8 та X8 Power з батареями до 10 000 мАг.

Фокус також повідомляв, що Oppo готується випустити у вересні флагманську серію смартфонів Find X10.