Батарея 7050 мАг та чудовий дисплей: смартфон Vivo T5 5G офіційно представлений (фото)

Компанія Vivo анонсувала новий смартфон середнього класу T5 5G, який став шостою моделлю серії T5.

Смартфон Vivo T5 5G орієнтований на продуктивність, преміальний дизайн та тривалий час роботи від акумулятора. Характеристики новинки розкриті на офіційному сайті Vivo.

Vivo T5 5G використовує процесор Dimensity 7500 Turbo у поєднанні з оперативною пам’яттю LPDDR4X об’ємом до 12 ГБ. Він має вбудовану пам'ять UFS 3.1 об'ємом до 256 ГБ та працює під управлінням операційної системи OriginOS 6 на базі Android 16. Смартфон отримає три оновлення Android та п'ять років патчів безпеки.

Vivo T5 5G Silver Green та Royal Bronze Фото: Vivo

AMOLED-дисплей Vivo T5 5G має діагональ 6,83 дюйма, роздільну здатність 2800x1260 пікселів, частоту оновлення 144 Гц та пікову яскравість 3000 ніт. Екран також оснащений отвором для 32-мегапіксельної фронтальної камери та сканером відбитків пальців.

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Модуль камери на задній панелі включає 50-мегапіксельнй основний об’єктив Sony IMX882, 8-мегапіксельну надширококутну камеру та круглий спалах. Як фронтальна, так і основна камери можуть записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів за секунду.

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Серед інших характеристик Vivo T5 5G варто відзначити акумулятор ємністю 7050 мАг з підтримкою зарядки 44 Вт, два стереодинаміки, систему охолодження 3800 мм², сертифікацію MIL-STD-810H, класи захисту IP68/IP69, а також технологію wet touch, що дозволяє користуватися дисплеєм навіть мокрими руками.

Vivo T5 5G продватиметься у кольорах Royal Bronze та Silver Green. Смартфон надійде у продаж в Індії з 9 вересня. Про глобальний реліз наразі не згадується.

Ціна Vivo T5 5G:

6 ГБ/128 ГБ — близько 368 доларів.

8 ГБ/128 ГБ — близько 421 доларів.

8 ГБ/256 ГБ — близько 474 доларів.

12 ГБ/256 ГБ — близько 526 доларів.

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