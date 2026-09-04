Доступный флагман Samsung Galaxy S26 FE официально поступил в продажу: цены в Украине (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE теперь можно приобрести в официальных магазинах бренда по всему миру, в том числе в Украине.

Samsung Galaxy S26 FE предлагает флагманские возможности серии S26 по более доступной цене. Бюджетный флагман уже появился на официальном украинском сайте Samsung.

Galaxy S26 FE оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+, адаптивной частотой обновления от 60 до 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус смартфона полностью защищен от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.

Samsung Galaxy S26 FE Фото: Samsung

Новинка от Samsung работает на базе флагманского процессора Exynos 2400e в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Доступны конфигурации с 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт, а также беспроводную и реверсивную зарядку.

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Модуль камеры Galaxy S26 FE на задней панели включает основной объектив на 50 МП с оптической стабилизацией, телеобъектив на 8 МП f/2,4 и ультраширокоугольную камеру на 12 МП с углом обзора 123°. Также имеется фронтальная камера на 10 МП.

Galaxy S26 FE поставляется с предустановленной операционной системой Android 17 и фирменной оболочкой One UI 9. Смартфон обеспечивает полную поддержку пакета Galaxy AI и 7 лет обновлений Android вместе с патчами безопасности. Доступные цвета — Blueberry, Graphite и Pistachio.

Samsung Galaxy S26 FE "Blueberry" Фото: Samsung Samsung Galaxy S26 FE Graphite Фото: Samsung Samsung Galaxy S26 FE "Фисташка" Фото: Samsung

Цена Samsung Galaxy S26 FE:

128 ГБ — 34 999 грн.

256 ГБ — 39 499 грн.

512 ГБ — 48 499 грн

Напомним, что Motorola представила новый смартфон среднего класса Edge 70 Plus.

Фокус также сообщал, что Huawei выпустила серию nova 16s на международном рынке.