Смартфон на Android с лучшим дисплеем: на какую модель обратить внимание в 2026 году

Флагманский смартфон iQOO 16, судя по всему, будет оснащен плоским 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем производства Samsung с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц

Будущий iQOO 16 станет первым смартфоном на базе Android, в котором будет использован эмиссионный материал M16 последнего поколения от Samsung Display в сочетании с технологией дисплеев LEAD нового поколения. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.

Как отмечается в издании, такой же подход к дисплею рассматривается для будущего складного iPhone Ultra от Apple. В случае с iQOO 16 эту технологию адаптируют к обычному форм-фактору смартфона.

Упомянутая технология LEAD устраняет традиционный поляризационный слой из OLED-дисплея и заменяет его нанолитографической фильтрующей структурой. Это обеспечивает повышение светопроницаемости на 40 %, снижение энергопотребления на 44 % и увеличение срока службы экрана на 50 %.

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По словам экспертов, эта технология также улучшит углы обзора и точность цветопередачи, одновременно устраняя некоторые ограничения, связанные с энергопотреблением, долговечностью и комфортом для глаз, присущие OLED-панелям.

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Что касается других характеристик, от iQOO 16 ожидают высоких игровых характеристик. Смартфон будет работать на чипе Q4, который позволяет использовать виртуальные точечные источники света в сочетании с HDR для создания более продвинутых световых эффектов в мобильных играх.

Сообщается, что iQOO 16 дебютирует в конце сентября или в начале октября 2026 года.

Напомним, что Motorola представила смартфон среднего ценового сегмента Edge 70 Plus с камерой на 200 МП и AMOLED-дисплеем.

Фокус также сообщал, что Huawei официально объявила о глобальном запуске серии смартфонов среднего класса nova 16s.