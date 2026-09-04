Смартфон Android з найкращим дисплеєм: на яку модель звернути увагу у 2026 році

Флагманський смартфон iQOO 16, схоже, отримає плоский 6,85-дюймовий AMOLED-дисплей виробництва Samsung із роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 165 Гц

Майбутній iQOO 16 стане першим смартфоном на базі Android, у якому буде застосовано емісійний матеріал M16 останнього покоління від Samsung Display у поєднанні з технологією дисплеїв LEAD нового покоління. Про це пише Gizmochina з посиланням на інсайдерів.

Як зазначають у виданні, такий самий підхід до дисплея розглядається для майбутнього складного iPhone Ultra від Apple. У випадку з iQOO 16 технологію адаптують до звичайного форм-фактора смартфона.

Згадана технологія LEAD видаляє традиційний поляризаційний шар з OLED-дисплея та замінює його нанолітографічною фільтруючою структурою. Це забезпечує підвищення світлопроникності на 40 %, зниження енергоспоживання на 44 % та збільшення терміну експлуатації екрана на 50 %.

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За словами експертів, ця технологія також покращить кути огляду та точність передачі кольорів, одночасно вирішуючи деякі обмеження щодо енергоспоживання, довговічності та комфорту для очей, пов'язані з OLED-панелями.

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Що стосується інших характеристик, від iQOO 16 очікують солідних ігрових характеристик. Смартфон працюватиме на чипі Q4, який дозволяє використовувати віртуальні точкові джерела світла в поєднанні з HDR для більш просунутих світлових ефектів для мобільних ігор.

Повідомляється, що iQOO 16 дебютує наприкінці вересня або на початку жовтня 2026 року.

Нагадаємо, Motorola представила середньобюджетний смартфон Edge 70 Plus з камерою на 200 МП та AMOLED-дисплеєм.

Фокус також повідомляв, що Huawei офіційно оголосила про глобальний запуск серії смартфонів середнього класу nova 16s.