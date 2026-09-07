Google Pixel 11 Pro XL против iPhone 17 Pro Max: какой флагман лучше купить (фото)
iPhone 17 Pro Max и Google Pixel 11 Pro XL считаются одними из лучших флагманов 2026 года, однако между ними есть несколько существенных отличий.
Чтобы определить лучший флагман для покупки в 2026 году, портал Gizmochina сравнил Google Pixel 11 Pro XL и Apple iPhone 17 Pro Max по ряду параметров.
Дизайн
Как Pixel 11 Pro XL, так и iPhone 17 Pro Max имеют премиальную конструкцию из стекла и металла со степенью защиты IP68. Смартфон Google оснащен стеклом Gorilla Glass Victus 2 спереди и сзади, тогда как iPhone имеет защиту Ceramic Shield и алюминиевый корпус. Кроме того, Apple предлагает лучшую защиту от воды.
Дисплей
iPhone 17 Pro Max получил дисплей Super Retina XDR OLED с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и антибликовым покрытием. Pixel 11 Pro XL может похвастаться чуть более ярким LTPO OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц.
Производительность
Pixel 11 Pro XL работает под управлением Android 17 на процессоре Tensor G6 от Google и обещает до семи основных обновлений ОС. Он должен больше понравиться пользователям, которые ценят функции искусственного интеллекта от Google и гибкость Android.
iPhone 17 Pro Max оснащен чипом Apple A19 Pro и работает под управлением iOS 26. Аппаратное обеспечение Apple традиционно имеет преимущество в плане производительности, ресурсоемких игр и профессиональных рабочих нагрузок.
Аккумулятор
iPhone 17 Pro Max с аккумулятором емкостью до 5088 мАч поддерживает быструю проводную зарядку, беспроводную зарядку MagSafe/Qi2 мощностью 25 Вт и обратную проводную зарядку.Важно
Pixel 11 Pro XL оснащен более емким аккумулятором на 5115 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 45 Вт, магнитную беспроводную зарядку Qi 2.2 мощностью 25 Вт и обратную зарядку. В целом система зарядки Pixel выглядит более универсальной.
Камера
Pixel 11 Pro XL имеет основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 48 МП и телеобъектив с перископом на 48 МП с 5-кратным увеличением, а также такие функции, как Best Take и Zoom Enhance. Спереди расположена 42-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера с автофокусом.
iPhone получил три камеры по 48 МП, телеобъектив с 4-кратным увеличением, сканер LiDAR, а также 18-мегапиксельную многоформатную фронтальную камеру с расширенным зондированием глубины и интеграцией Face ID.
Вердикт
iPhone 17 Pro Max лидирует благодаря своей производительности, возможностям профессиональной видеосъемки и отлаженной экосистеме. В свою очередь, Pixel 11 Pro XL предлагает более яркий дисплей, более универсальные камеры, аккумулятор большей емкости и более быструю зарядку.
- Цена Google Pixel 11 Pro XL в Украине — от 64 999 грн.
- Цена iPhone 17 Pro Max в Украине — от 56 099 грн.
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