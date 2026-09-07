Новый смартфон Samsung до 10 000 грн: Galaxy A07s уже доступен в Украине (фото)

Компания Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A07s, который получил ряд улучшений по сравнению с базовой версией Galaxy A07.

Samsung Galaxy A07s уже появился в крупных украинских сетях электроники. Характеристики новинки раскрыл портал GSMArena.

В основе Galaxy A07s лежит восьмиядерный 6-нм процессор MediaTek G99+. Он работает в сочетании с оперативной памятью объемом до 6 ГБ и встроенной памятью объемом до 128 ГБ. Память можно расширить с помощью слота для карт microSD.

Цвета Samsung Galaxy A07s Фото: gsmarena.com

Galaxy A07s оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основная камера включает сенсоры на 50 МП и 2 МП, а фронтальная камера имеет разрешение 8 МП.

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Аккумулятор Galaxy A07s имеет емкость 5000 мАч и поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 25 Вт. Смартфон также получил класс защиты IP54, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников, двухдиапазонный Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.3 и порт USB Type-C.

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Galaxy A07s работает на базе Android OneUI 16 и будет получать обновления операционной системы и патчи безопасности в течение 6 лет. Телефон доступен в черном, зеленом и светло-фиолетовом цветах.

Цена Samsung Galaxy A07s в Украине — около 9 699 грн.

Напомним, что инсайдер раскрыл цветовые варианты и конфигурации памяти бюджетного смартфона Samsung Galaxy A18 4G.

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