Недорогой смартфон Samsung на подходе: раскрыты цвета и память Galaxy A18 4G (фото)

Компания Samsung готовится выпустить новый бюджетный смартфон Galaxy A18 4G. Некоторые характеристики новинки уже просочились в сеть.

Варианты цветов и конфигурации памяти будущего Samsung Galaxy A18 4G раскрыл инсайдер Роланд Квандт в социальной сети Bluesky.

Сообщается, что Galaxy A18 4G будет доступен в светло-голубом, черном и серебристом цветах. Смартфон будет предлагаться с 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. В ходе тестирования также была замечена модель с 4 ГБ оперативной памяти.

Рендеры Samsung Galaxy A18 Рендеры Samsung Galaxy A18 Рендеры Samsung Galaxy A18

Как отмечает Gizmochina, габариты Galaxy A18 4G, рассчитанные с помощью CAD, составляют примерно 164,4 × 77,8 × 7,84 мм. С учетом выступа камеры толщина смартфона достигает 9,74 мм. Это означает, что устройство будет немного толще своего предшественника Galaxy A17.

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Сравнение камер Galaxy A17 и Galaxy A18

Также ходят слухи о дисплее Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, частотой обновления 90 Гц и вырезом Infinity-U для фронтальной камеры на 13 МП. Основная тройная камера, вероятно, будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив.

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Другие ожидаемые характеристики Galaxy A18 4G включают аккумулятор емкостью 5000 мАч и процесор 6нм Helio G99 от MediaTek, который набирает около 744 баллов в одноядерном тесте и 2064 баллов в многоядерном тесте на Geekbench.

Официальная дата выхода и цены на Samsung Galaxy A18 4G будут объявлены чуть позже.

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