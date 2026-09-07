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Диджитал

Недорогой смартфон Samsung на подходе: раскрыты цвета и память Galaxy A18 4G (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A17
Samsung Galaxy A17 (фото иллюстративное) | Фото: Скриншот

Компания Samsung готовится выпустить новый бюджетный смартфон Galaxy A18 4G. Некоторые характеристики новинки уже просочились в сеть.

Варианты цветов и конфигурации памяти будущего Samsung Galaxy A18 4G раскрыл инсайдер Роланд Квандт в социальной сети Bluesky.

Сообщается, что Galaxy A18 4G будет доступен в светло-голубом, черном и серебристом цветах. Смартфон будет предлагаться с 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. В ходе тестирования также была замечена модель с 4 ГБ оперативной памяти.

Рендеры Samsung Galaxy A18
Рендеры Samsung Galaxy A18
Рендеры Samsung Galaxy A18
Рендеры Samsung Galaxy A18
Рендеры Samsung Galaxy A18
Рендеры Samsung Galaxy A18
Рендеры Samsung Galaxy A18
Рендеры Samsung Galaxy A18
Рендеры Samsung Galaxy A18

Как отмечает Gizmochina, габариты Galaxy A18 4G, рассчитанные с помощью CAD, составляют примерно 164,4 × 77,8 × 7,84 мм. С учетом выступа камеры толщина смартфона достигает 9,74 мм. Это означает, что устройство будет немного толще своего предшественника Galaxy A17.

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Сравнение камер Galaxy A17 и Galaxy A18
Сравнение камер Galaxy A17 и Galaxy A18

Также ходят слухи о дисплее Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, частотой обновления 90 Гц и вырезом Infinity-U для фронтальной камеры на 13 МП. Основная тройная камера, вероятно, будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив.

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Другие ожидаемые характеристики Galaxy A18 4G включают аккумулятор емкостью 5000 мАч и процесор 6нм Helio G99 от MediaTek, который набирает около 744 баллов в одноядерном тесте и 2064 баллов в многоядерном тесте на Geekbench.

Официальная дата выхода и цены на Samsung Galaxy A18 4G будут объявлены чуть позже.

Напомним, что более доступный флагман Samsung Galaxy S26 FE официально поступил в продажу в Украине.

Фокус также сообщал, что в скором времени выйдет бюджетный смартфон Oppo с аккумулятором емкостью 8000 мАч.