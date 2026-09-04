Недорогой смартфон с батареей на 8000 мАч: раскрыта дата выхода Oppo A7 Pro (фото)

Компания Oppo подтвердила запуск бюджетного смартфона A7 Pro, который станет более доступной версией недавно выпущенного A7 Pro Max.

Стандартная модель Oppo A7 Pro будет официально представлена 11 сентября в Китае. Первые подробности о новинке Oppo раскрыла в Weibo.

Сообщается, что Oppo A7 Pro получил мощный аккумулятор емкостью 8000 мАч. Смартфон также будет предлагать OLED-дисплей, защиту от пыли и воды по стандарту IP69K и операционную систему ColorOS 16.

Oppo A7 Pro Фото: Oppo

Судя по опубликованным изображениям, Oppo A7 Pro получил только одну заднюю камеру, расположенную внутри горизонтального модуля в форме таблетки. Кроме того, модуль оснащен светодиодной вспышкой. Задняя панель также отличается волнообразным узором.

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Цена Oppo A7 Pro официально не разглашается, однако он, очевидно, будет дешевле, чем Oppo A7 Pro Max, который стоит от 325 до 445 долларов (от 13 400 до 18 300 грн). Устройство уже прошло сертификацию для международного рынка, но дата глобального релиза пока не разглашается.

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