Недорогий смартфон з батареєю на 8000 мАг: розкрито дату виходу Oppo A7 Pro (фото)

Компанія Oppo підтвердила запуск бюджетного смартфона A7 Pro, який стане доступнішою версією нещодавно випущеного A7 Pro Max.

Стандартна модель Oppo A7 Pro буде офіційно представлена 11 вересня в Китаї. Перші деталі про новинку Oppo розкрила на Weibo.

Повідомляється, що Oppo A7 Pro оснащений потужним акумулятором ємністю 8000 мАг. Смартфон також пропонуватиме OLED-дисплей, захист від пилу та води за стандартом IP69K та операційну систему ColorOS 16.

Oppo A7 Pro Фото: Oppo

Судячи з оприлюднених зображень, Oppo A7 Pro отримав лише одну задню камеру, розміщену всередині горизонтального модуля у формі таблетки. Окрім того, модуль включає світлодіодний спалах. Задня панель також вирізняться хвилеподібним візерунком.

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Ціна Oppo A7 Pro офіційно не розкрита, проте він, очевидно, буде дешевшим за Oppo A7 Pro Max, який коштує від 325 до 445 доларів (від 13 400 до 18 300 грн). Пристрій вже пройшов сертифікацію для міжнародного ринку, але дата глобального релізу поки не розголошується.

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