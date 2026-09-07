Дешевий смартфон Samsung на підході: розкрито кольори та пам'ять Galaxy A18 4G (фото)

Компанія Samsung готується випустити новий бюджетний смартфон Galaxy A18 4G. Деякі характеристики новинки вже просочилися в мережу.

Варіанти кольорів та конфігурації пам'яті майбутнього Samsung Galaxy A18 4G розкрив інсайдер Роланд Квандт у соціальній мережі Bluesky.

Повідомляється, що Galaxy A18 4G буде доступний у світло-блакитному, чорному та сріблястому кольорах. Смартфон пропонуватиме 128 ГБ або 256 ГБ внутрішньої пам’яті. Під час тестування також була помічена модель з 4 ГБ оперативної пам’яті.

Рендери Samsung Galaxy A18 Рендери Samsung Galaxy A18 Рендери Samsung Galaxy A18

Як зазначає Gizmochina, габарити Galaxy A18 4G, розраховані за допомогою CAD, становлять приблизно 164,4 × 77,8 × 7,84 мм. З урахуванням виступу камери товщина смартфона сягає 9,74 мм. Це означає, що пристрій буде трохи товщим за свого попередника Galaxy A17.

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Порівнння камер Galaxy A17 та Galaxy A18

Також ходять чутки про Super AMOLED дисплей з діагоналлю 6,7 дюймів, частотою оновлення 90 Гц та вирізом Infinity-U для фронтальної камери на 13 МП. Основна потрійна камера, ймовірно, включатиме 50-мегапіксельний основний сенсор, 5-мегапіксельний надширококутний об'єктив та 2-мегапіксельний макрооб'єктив.

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Інші очікувані характеристики Galaxy A18 4G включають акумулятор ємністю 5000 мАг та процесор 6-нм Helio G99 від MediaTek, який набирає близько 744 балів в одноядерному тесті та 2064 балів у багатоядерному тесті на Geekbench.

Офіційна дата виходу та ціни Samsung Galaxy A18 4G будуть оголошені трохи згодом.

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