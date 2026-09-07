Флагман Samsung Galaxy S27 может удивить: раскрыты результаты тестов чипа Exynos 2700 (фото)

Компания Samsung готовится выпустить флагманскую линейку смартфонов Galaxy S27. Результаты тестирования базовой модели уже появились в сети.

Источники сообщают, что Samsung Galaxy S27 будет работать на новом процессоре Exynos 2700. О его производительности можно судить по результатам теста Geekbench, которые опубликовал известный технологический инсайдер в социальной сети X.

Процессор Exynos 2700 набрал 4328 баллов в одноядерном режиме и 14 700 баллов в многоядерном режиме в тесте Geekbench версии 6.7.1.

Результаты тестов в Geekbench

Как отмечает Gizmochina, чип использует 10-ядерную архитектуру, организованную по схеме 1+4+1+4. Один кластер состоит из одного ядра Arm C1-Ultra и четырех ядер C1-Pro. Другой кластер включает ядро C2-Ultra в паре с четырьмя ядрами C2-Pro. Сочетание старых и новых архитектур Arm может быть способом Samsung достичь более высокой пиковой производительности, чем у предыдущих чипов Exynos.

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Ожидается, что Exynos 2700 будет использоваться в моделях Galaxy S27, S27+ и S27 Pro. Более сложная архитектура ядра и поддержка современной памяти свидетельствуют о том, что Samsung стремится сократить отставание от конкурирующих флагманских процессоров. Однако следует учитывать, что выше приведены предварительные результаты тестов, а не окончательные.

Также сообщается, что в Galaxy S27 будет использоваться графический процессор Xclipse 970, нейронный процессор (NPU) для функций искусственного интеллекта (ИИ) и память LPDDR6, что должно обеспечить пропускную способность, необходимую для более высоких рабочих нагрузок следующего поколения.

Напомним, ранее в базе данных Geekbench был замечен новый смартфон среднего класса Sony Xperia 10 VIII.

Фокус также сообщал, что складной смартфон Xiaomi 18 Fold с флагманским чипом Xring O3 прошел тесты на производительность.