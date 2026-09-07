Флагман Samsung Galaxy S27 може здивувати: розкрито результати тестів чипа Exynos 2700 (фото)

Компанія Samsung готується випустити флагманську лінійку смартфонів Galaxy S27. Результати тестування базової моделі вже з’явились в мережі.

Витоки свідчать, що Samsung Galaxy S27 працюватиме на новому процесорі Exynos 2700. Про його продуктивність можна судити за результатами на Geekbench, які оприлюднив відомий технологічний інсайдер у соцмережі X.

Процесор Exynos 2700 набрав 4328 балів в одноядерному режимі та 14 700 балів у багатоядерному у Geekbench версії 6.7.1.

Результати тестів на Geekbench

Як зазначає Gizmochina, чип використовує 10-ядерну схему, розташовану за схемою 1+4+1+4. Один кластер має одне ядро Arm C1-Ultra та чотири ядра C1-Pro. Інший має ядро C2-Ultra в парі з чотирма ядрами C2-Pro. Поєднання старих та нових конструкцій Arm, може бути способом Samsung досягти вищої пікової продуктивності, ніж у попередніх чипів Exynos.

Відео дня

Важливо

Бюджетний смартфон з хорошою продуктивністю: яку модель радять експерти (фото)

Очікується, що Exynos 2700 буде використовуватись для Galaxy S27, S27+ та S27 Pro. Складніше компонування ядра та підтримка сучасної пам'яті свідчать про те, що Samsung прагне щоб скоротити розрив з конкуруючими флагманськими процесорами. Однак варто враховувати, що вище наведені ранні результати тестів, а не остаточні результати.

Також повідомляється, що Galaxy S27 використовуватиме графічний процесор Xclipse 970, нейронний процесор (NPU) для функцій штучного інтелекту (ШІ) та пам'ять LPDDR6, що має забезпечити пропускну здатність, необхідну для більших робочих навантажень наступного покоління.

Нагадаємо, раніше у базі даних Geekbench був помічений новий смартфон середнього класу Sony Xperia 10 VIII.

Фокус також повідомляв, що складаний Xiaomi 18 Fold з флагманським чипом Xring O3 пройшов тести на продуктивність.