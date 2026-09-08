Недорогий смартфон з батареєю 7500 мАг: ціни та параметри Poco C95 Pro розкриті до анонсу (фото)
Компанія Poco, схоже, готується представити новий бюджетний смартфон C95 Pro з потужним акумулятором та якісним дисплеєм.
Poco C95 Pro вже з'явився на сайті магазину в Узбекистані. Таким чином його дизайн, характеристики та ціна були розкриті ще до офіційної презентації.
Новий смартфон Poco отримав 6,9-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 1600 x 720 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Він працює на базі чипсета MediaTek Helio G91 Ultra у поєднані з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.
Poco C95 Pro вирізняється акумулятором ємністю 7500 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Телефон також оснащений 50-мегапіксельною основним об’єктивом та 8-мегапіксельною фронтальною камерою.
Смартфон працює під управлінням HyperOS 3 на базі Android 16 та пропонується у трьох кольорах: чорному, синьому та зеленому кольорах. Він підтримує NFC, Wi-Fi, Bluetooth, розблокування обличчям та дві SIM-карти, має бічний сканер відбитків пальців, а також захист IP64.
Оприлюднені характеристики дозволяють припустити, що Poco C95 Pro є ребрендинговою версією Redmi 17 4G.
Ціна Poco C95 Pro:
- 6 ГБ +128 ГБ — приблизно 250 доларів.
- 8 ГБ + 256 ГБ – приблизно 290 доларів.
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