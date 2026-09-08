Недорогий смартфон з батареєю 7500 мАг: ціни та параметри Poco C95 Pro розкриті до анонсу (фото)

Компанія Poco, схоже, готується представити новий бюджетний смартфон C95 Pro з потужним акумулятором та якісним дисплеєм.

Poco C95 Pro вже з'явився на сайті магазину в Узбекистані. Таким чином його дизайн, характеристики та ціна були розкриті ще до офіційної презентації.

Новий смартфон Poco отримав 6,9-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 1600 x 720 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Він працює на базі чипсета MediaTek Helio G91 Ultra у поєднані з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Кольори Poco C95 Pro Кольори Poco C95 Pro Кольори Poco C95 Pro

Poco C95 Pro вирізняється акумулятором ємністю 7500 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Телефон також оснащений 50-мегапіксельною основним об’єктивом та 8-мегапіксельною фронтальною камерою.

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Смартфон працює під управлінням HyperOS 3 на базі Android 16 та пропонується у трьох кольорах: чорному, синьому та зеленому кольорах. Він підтримує NFC, Wi-Fi, Bluetooth, розблокування обличчям та дві SIM-карти, має бічний сканер відбитків пальців, а також захист IP64.

Оприлюднені характеристики дозволяють припустити, що Poco C95 Pro є ребрендинговою версією Redmi 17 4G.

Ціна Poco C95 Pro:

6 ГБ +128 ГБ — приблизно 250 доларів.

8 ГБ + 256 ГБ – приблизно 290 доларів.

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