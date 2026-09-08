Тонкий, але міцний смартфон за середню ціну: Tecno випустила Camon Slim 5G (фото)

Компанія Tecno представила на виставці IFA 2026 новий смартфон середнього класу під назвою Camon Slim 5G.

Смартфон Tecno Camon Slim 5G вирізняється ультратонким корпусом, у який виробнику вдалося вмістити доволі містку батарею. Характеристики новинки розкриті на офіційному сайті Tecno.

Tecno Camon Slim 5G має товщину всього 6,39 мм. Він пропонується в кольорах Neo Mondrian, Gossamer White, Matisse Black, Rebel Pink, Van Gogh Blue та Burgundy Red.

Кольори Tecno Camon Slim 5G Фото: Tecno

Смартфон працює на чипсеті MediaTek Dimensity 7300e, у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128/256 ГБ вбудованої пам’яті. Він оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1208x2644 та частотою оновлення 144 Гц.

Акумулятор Tecno Camon Slim 5G має ємність 6000 мАг та підтримує зарядку потужністю 45 Вт. Також є 50-мегапіксельна основна камера з сенсором Sony Lytia 700C типу 1/1,56 дюйма з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельна надширококутна камера та 32-мегапіксельна фронтальна камера.

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Телефон отримав захист від пилу та води за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K, а також відповідає військовому стандарту міцності MIL-STD-810H. Окрім того, є сертифікація TÜV SÜD.

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Tecno Camon Slim 5G продаватиметься з попередньо встановленою HiOS 16 на базі Android 16. Виробник обіцяє три основні оновлення Android та п'ять років оновлень безпеки.

Ціна Tecno Camon Slim 5G поки офіційно не оголошена, проте на ринку вже доступна його 4G-версія за ціною близько 16 299 грн. Очікується, що варіант 5G коштуватиме трохи дорожче або приблизно на тому ж рівні.

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