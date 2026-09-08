Тонкий, но прочный смартфон по средней цене: Tecno выпустила Camon Slim 5G (фото)

Компания Tecno представила на выставке IFA 2026 новый смартфон среднего класса под названием Camon Slim 5G.

Смартфон Tecno Camon Slim 5G отличается ультратонким корпусом, в который производителю удалось встроить довольно емкий аккумулятор. Характеристики новинки представлены на официальном сайте Tecno.

Tecno Camon Slim 5G имеет толщину всего 6,39 мм. Он доступен в цветах Neo Mondrian, Gossamer White, Matisse Black, Rebel Pink, Van Gogh Blue и Burgundy Red.

Цвета Tecno Camon Slim 5G Фото: Tecno

Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300e в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1208x2644 и частотой обновления 144 Гц.

Аккумулятор Tecno Camon Slim 5G имеет ёмкость 6000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Также в смартфоне установлена 50-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony Lytia 700C размером 1/1,56 дюйма с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

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Телефон обладает защитой от пыли и воды в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Кроме того, имеется сертификат TÜV SÜD.

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Tecno Camon Slim 5G будет поставляться с предустановленной HiOS 16 на базе Android 16. Производитель обещает три основных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Цена Tecno Camon Slim 5G пока официально не объявлена, однако на рынке уже доступна его 4G-версия по цене около 16 299 грн. Ожидается, что 5G-версия будет стоить немного дороже или примерно столько же.

Напомним, что компания Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A07s стоимостью до 10 000 грн.

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