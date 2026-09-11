Повний огляд Poco F9 Pro: чи варто витрачати на цей смартфон 37 000 грн (фото)

За обчислювальною потужністю процесора Poco F9 Pro конкурує з Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro та Pixel 11 Pro, при цьому виграючи у всіх трьох за ціною. Втім, у кожного з цих конкурентів краще реалізовано програмне забезпечення камери та гарантована багаторічна підтримка оновлень.

Експерт bgr.com протестував новий смартфон Poco F9 Pro, ціна якого починається від 37 000 грн, щоб з’ясувати, чи виправдовує він звання "вбивці флагманів", повідомляє видання.

Дизайн Poco F9 Pro

Poco F9 Pro — досить великий смартфон. Товщина корпусу становить 8,8 мм, а вага сягає 206 г; він трохи легший за Samsung Galaxy S26 Ultra, але має набагато компактніші габарити. Він відчувається щільним і важкуватим, що певним чином додає йому преміальності. Втім, вага не здається надмірною, і до неї швидко звикаєш — хай навіть за пару днів.

Якість збірки на висоті. Алюмінієва рамка затиснута між передньою панеллю зі скла Gorilla Glass 7i та задньою кришкою з армованого скловолокном пластику. Звісно, було б непогано побачити Gorilla Glass і ззаду, але тестувальник не відчув у цьому гострої потреби: матовий матеріал задньої панелі загалом дуже приємний на дотик. На задній панелі розташований видовжений прямокутний блок камер, що займає всю верхню частину корпусу — рішення, яке явно покликане імітувати дизайн iPhone 17 Pro.

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Смартфон Poco F9 Pro Фото: bgr.com

Смартфон захищений від пилу та вологи відповідно до стандарту IP68. Модель доступна у трьох кольорах: білому, чорному та зеленому (Aurora Green).

В іншому дизайн цілком звичний. На правій грані розташовані кнопки живлення та регулювання гучності, а на нижній — порт USB-C. Фронтальна камера виконана у вигляді акуратного вирізу в екрані. Додаткових кнопок чи елементів керування немає — зокрема, немає й окремої кнопки для штучного інтелекту.

Дисплей

Смартфон оснащений 6,59-дюймовою AMOLED-панеллю з частотою оновлення до 185 Гц, що значно перевищує показники типових екранів із частотою 120 Гц, які встановлені в більшості телефонів. Однак тут не використовується технологія LTPO, а отже, частота оновлення не може знижуватися до 1 Гц. На візуальному сприйнятті зображення це ніяк не позначається — впливає лише на енергоспоживання під час перегляду статичного контенту. Втім, з огляду на значну ємність акумулятора, цей момент навряд чи можна вважати серйозним недоліком.

Екран Poco F9 Pro Фото: bgr.com

В іншому дисплей виконано на високому рівні. Роздільна здатність становить 2510 × 1156 пікселів (щільність — близько 419 ppi), чого цілком достатньо для чіткого відображення тексту та високої деталізації зображень. Poco заявляє про пікову яскравість на рівні 4500 ніт і до 10 000 ніт під час відтворення HDR-відео. Однак ці показники досягаються лише під час відображення контенту на невеликій площі екрана: значення 4500 ніт зафіксовано для вікна розміром 25 % від площі дисплея, а 10 000 ніт — для 1 %, тому не варто очікувати такої яскравості при заповненні всього екрана. І все ж під прямими сонячними променями інформація на дисплеї залишалася читабельною без необхідності мружитися — результат, недосяжний для багатьох дорожчих смартфонів. Пристрій підтримує стандарти HDR10+, HDR Vivid та Dolby Vision, завдяки чому контент у стрімінгових сервісах виглядає максимально якісно, не перемикаючись у режим SDR.

Продуктивність Poco F9 Pro

Poco F9 Pro працює на базі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (серія V) у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ у базовій конфігурації. У повсякденному використанні телефон демонструє більш ніж достатню швидкість для будь-яких завдань. Додатки запускаються миттєво, багатозадачність працює плавно, а поєднання швидкого накопичувача та дисплея з частотою оновлення 185 Гц забезпечує відчуття миттєвої реакції системи.

Смартфон Poco F9 Pro Фото: gsmarena.com

Як уже зазначалося, пристрій певною мірою орієнтований на геймерів. Смартфон легко справляється з вимогливими іграми, хоча я помітив, що корпус може досить сильно нагріватися. Втім, це стає проблемою лише під час гри у ресурсоємні ігри; під час запуску казуальних ігор або виконання робочих завдань такого нагрівання не спостерігалося.

Пристрій також показав відмінні результати в бенчмарках. Це було очікувано, хоча варто зазначити, що показники F9 Pro виявилися трохи нижчими, ніж у моделі F9 Ultra, оснащеної більш потужною версією процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 (без індексу "V"). Проте смартфон набрав 3411 балів у одноядерному тесті Geekbench 6 та 10 347 балів у багатоядерному. Це досить гідні результати, особливо для телефону вартістю 699 доларів.

Акумулятор та зарядний пристрій

Мабуть, одна з сильних сторін Poco F9 Pro — це акумулятор. Модель F9 Pro оснащена кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 6330 мА·год; це невелике збільшення порівняно з 6210 мА·год у F8 Pro та значний приріст щодо стандартних для флагманів батарей ємністю 4500–5500 мА·год (які не використовують кремній-вуглецеву технологію). За змішаного сценарію використання переважна більшість користувачів без проблем протримається цілий день, а багатьом заряду вистачить і на другий. У цьому аспекті телефон поступається моделі Poco F9 Ultra, але остання в плані автономності належить до зовсім іншого класу пристроїв.

Poco F9 Pro Фото: androidauthority.com

Втім, дисплей із частотою оновлення 185 Гц — це палиця з двома кінцями. Якщо використовувати високу частоту оновлення на повну, заряд витрачатиметься швидше. З іншого боку, при зниженні частоти втрачаються переваги неймовірно плавного зображення. Втім, багатьом навіть не доведеться замислюватися над цими налаштуваннями: навіть зі стандартними параметрами час автономної роботи виявився досить пристойним.

Швидкість заряджання також вражає. Poco F9 Pro підтримує дротове заряджання потужністю 100 Вт (стандарти USB-PD та Quick Charge 3+); повна зарядка зайняла трохи більше години, а за 30 хвилин рівень заряду піднявся до 75%. Також підтримується бездротова зарядка потужністю 50 Вт, хоча для досягнення такої швидкості знадобиться сумісний зарядний пристрій. Під час використання бездротової зарядки Xiaomi мені вдалося зарядити смартфон до 44% за 30 хвилин, що загалом є досить непоганим результатом.

Камера Poco F9 Pro

Основна камера оснащена 200-мегапіксельним сенсором з діафрагмою f/1.7, системою оптичної стабілізації (OIS) та функцією двократного зуму за рахунок кропу сенсора. Система доповнюється 8-мегапіксельною надширококутною камерою та 50-мегапіксельним телеоб'єктивом із 2,5-кратним оптичним зумом. На передній панелі розташована 32-мегапіксельна селфі-камера. У порівнянні з Poco F8 Pro тут спостерігається значне підвищення роздільної здатності основного сенсора: з 50 до 200 мегапікселів. При цьому у F8 Pro теж був 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 2,5-кратним збільшенням.

За хорошого освітлення основна камера показує себе чудово. Знімки, зроблені вдень, вирізняються високою деталізацією та широким динамічним діапазоном; завдяки HDR-обробці світлі та темні ділянки кадру відтворені якісно. Кольори дещо насичені — у дусі Xiaomi, — але без ефекту штучності. Корисною функцією виявляється двократний зум із використанням можливостей сенсора (in-sensor zoom): подібно до технології Apple, що забезпечує "якість оптичного зуму", тут замість цифрового збільшення використовується кадрування центральної частини величезного сенсора, що дозволяє отримувати чіткі знімки із середнім наближенням.

Якість зйомки при слабкому освітленні прийнятна, але не видатна. Завдяки великому сенсору та системі оптичної стабілізації (OIS) більшість нічних кадрів залишаються досить чіткими, а нічний режим ефективно підвищує яскравість сцени. Однак у дуже темних умовах з’являється шум, а алгоритми шумозаглушення працюють досить агресивно, через що зображення стає помітно менш чітким. Для своєї цінової категорії це хороша камера для зйомки при поганому освітленні, хоча існують і кращі варіанти.

Poco F9 Ultra Фото: phonearena.com

Що стосується інших камер, то тут є як очевидні переваги, так і недоліки. Сильною стороною є телеоб'єктив. Поєднання 50-мегапіксельного сенсора та 2,5-кратного оптичного зуму дозволяє отримувати деталізовані знімки об'єктів на середній відстані. Рівень деталізації залишається високим; при переході на цифровий зум він знижується, але не сильніше, ніж у інших смартфонів цього класу. Збільшення можна доводити приблизно до 10 разів, перш ніж проблеми з якістю стануть дійсно помітними.

Слабким місцем є 8-мегапіксельна надширококутна камера. Вона цілком підходить для повсякденної зйомки пейзажів і групових фото при денному світлі, але вночі стають очевидними розмиття по краях кадру та спотворення, а низька роздільна здатність обмежує можливості кадрування. На тлі надширококутних камер з вищою роздільною здатністю, встановлених у флагманах Apple, Google та Samsung, ця камера явно поступається. З огляду на високу якість основної та телеоб’єктивної камер, надширококутний модуль видається тим самим елементом, на якому Poco явно заощадила.

Однак загалом ситуація така: незважаючи на деякі компроміси щодо камери, все могло б бути набагато гірше. Технічне оснащення вражає — особливо хороша основна камера з роздільною здатністю 200 Мп. Стабільність якості знімків при різному освітленні поступається показникам деяких інших смартфонів, а програмне забезпечення іноді приймає дивні рішення у складних сценах. Якщо якість зйомки для вас — головний пріоритет, то лідерство, як і раніше, залишається за флагманами провідних брендів. Якщо ж камера для вас на другому чи третьому місці, то можливостей F9 Pro буде більш ніж достатньо.

Програмне забезпечення

Poco F9 Pro працює під управлінням Android 16 із фірмовою оболонкою Xiaomi HyperOS 3. Користувачам доступні просунуті ігрові режими з моніторингом частоти кадрів, гнучке налаштування частоти оновлення екрану (можна точно задати поведінку панелі з частотою 185 Гц) та фонова оптимізація продуктивності з використанням ШІ. Це досить насичена функціями оболонка; іноді цей надлишок межує з перевантаженістю, але все ж залишається в розумних межах.

Poco F9 Pro у зеленому кольорі Фото: Xiaomi

Втім, не обійшлося й без зайвого попередньо встановленого програмного забезпечення. На смартфоні вже встановлено Amazon Music, AliExpress та Netflix, хоча їх можна видалити. Головне питання, що стосується ПЗ, — це довгострокова підтримка. Такі компанії, як Google і Samsung, зараз обіцяють 5–7 років оновлень Android і патчів безпеки. Для F9 Pro заявлено до 4 великих оновлень версії Android. Однак це все ще поступається зобов’язанням конкурентів. Якщо плануєте користуватися телефоном 5 років, то можете розраховувати на те, що "залізо" продовжуватиме справно працювати, але ось на наявність найсвіжішої версії Android до кінця цього терміну сподіватися не варто.

Висновки

Poco F9 Pro набагато переконливіше за інші смартфони в цьому ціновому сегменті виправдовує звання "вбивці флагманів". За "чистою" продуктивністю він перевершує багато набагато дорожчих моделей і пропонує унікальні функції, такі як екран із частотою оновлення 185 Гц. Не обійшлося й без компромісів — наприклад, якість надширококутної камери залишає бажати кращого, — але для багатьох користувачів ці недоліки не стануть вирішальною перешкодою під час купівлі.

POCO F9 Ultra та Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: YouTube

За обчислювальною потужністю процесора та графічного чіпа F9 Pro безпосередньо конкурує з Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro та Pixel 11 Pro, при цьому виграючи у всіх трьох за ціною. Втім, у кожного з цих конкурентів краще реалізовано програмне забезпечення камери та гарантована багаторічна підтримка оновленнями.

У сегменті доступних флагманів гідні альтернативи пропонують OnePlus та Realme (їхні моделі також оснащені екранами з високою частотою оновлення та ємними акумуляторами), але мало хто з них може змагатися з F9 Pro за багатством функціональних можливостей. Тому, якщо потрібен надійний смартфон преміум-класу за розумною ціною, варто звернути увагу на Poco F9 Pro.

Раніше повідомлялося, що оприлюднено рейтинг найпопулярніших смартфонів у світі за підсумками півріччя. Компанія Samsung зберегла лідерство, випустивши у другому кварталі 2026 року близько 62 млн пристроїв, що на 7% більше, ніж минулого року.