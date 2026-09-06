Чому iPhone 17 Pro Max заряджається втричі повільніше, ніж Xiaomi: аналіз технологій

Незважаючи на поступове збільшення потужності зарядки в сучасних флагманах Apple, розрив у швидкості заряджання між iPhone та китайськими смартфонами залишається колосальним. Чому?

Топовий iPhone 17 Pro Max з акумулятором на 5088 мА·год і підтримкою 45 Вт потребує близько 76 хвилин для повної зарядки, тоді як Xiaomi 14T Pro зі схожим акумулятором на 5000 мА·год та 120-ватним зарядним пристроєм досягає 100% заряду всього за 23 хвилини.

Про причини консерватизму Apple, відмінності на світових ринках та вплив нових кремній-вуглецевих акумуляторів пише Gizchina.

Конкуренція на ринку та звички користувачів

Головною причиною повільного впровадження технологій швидкої зарядки експерти називають структуру продажів у США та Європі, де Apple і Samsung утримують домінуючі позиції й не відчувають сильного тиску з боку конкурентів. У Китаї бренди Xiaomi, OPPO, vivo, Realme та OnePlus змушені боротися за увагу споживачів, впроваджуючи зарядку потужністю 100–120 Вт навіть у середньобюджетний сегмент.

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Крім того, Apple враховує сценарії використання: значна частина користувачів заряджає смартфони вночі, тому різниця між 25 і 75 хвилинами заряджання для них не є критичною.

90-ватна батарея стала стандартом у смартфонах середнього класу від Xiaomi Фото: androidauthority.com

Кремній-вуглецеві акумулятори та Apple

Завдяки впровадженню кремній-вуглецевих акумуляторів китайські виробники змогли суттєво збільшити ємність акумуляторів без збільшення товщини корпусу. У продаж уже надходять смартфони з акумуляторами ємністю від 7000 до 10 000 мА·год.

Зростання ємності робить високу потужність зарядки технічною необхідністю. Для смартфонів вартістю понад 1000 доларів адаптери потужністю 45 Вт перестають бути ефективними. Експерти вважають, що Apple не обов’язково впроваджувати екстремальні рішення потужністю 200–240 Вт, але перехід на стандарт 65–80 Вт стане неминучим кроком під час наступного збільшення ємності акумуляторів iPhone.

Раніше повідомлялося, що незабаром з'явиться недорогий смартфон OPPO A7 Pro з акумулятором на 8000 мА·год.