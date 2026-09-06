Почему iPhone 17 Pro Max заряжается в три раза медленнее Xiaomi: разбор технологий

Несмотря на постепенное увеличение мощности зарядки в современных флагманах Apple, разрыв по скорости восполнения энергии между iPhone и китайскими смартфонами остается колоссальным. Почему?

Топовый iPhone 17 Pro Max с аккумулятором на 5088 мАч и поддержкой 45 Вт требует около 76 минут для полной зарядки, тогда как Xiaomi 14T Pro со схожей батареей на 5000 мАч и 120-ваттной зарядкой восполняет 100% заряда всего за 23 минуты.

О причинах консерватизма Apple, различиях на мировых рынках и влиянии новых кремний-углеродных аккумуляторов пишет Gizchina.

Конкуренция на рынке и привычки пользователей

Главной причиной медленного внедрения технологий быстрой зарядки эксперты называют структуру продаж в США и Европе, где Apple и Samsung удерживают доминирующие позиции и не испытывают жесткого давления со стороны конкурентов. В Китае бренды Xiaomi, OPPO, vivo, Realme и OnePlus вынуждены бороться за внимание потребителей, внедряя зарядку мощностью 100-120 Вт даже в среднебюджетный сегмент.

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Кроме того, Apple учитывает сценарии использования: значительная часть пользователей заряжает смартфоны ночью, из-за чего разница между 25 и 75 минутами процесса для них не является критичной.

90-ваттная стала стандартом в смартфонах среднего класса от Xiaomi Фото: androidauthority.com

Кремний-углеродные аккумуляторы и Apple

Внедрение кремний-углеродных АКБ позволило китайским производителям существенно увеличить емкость аккумуляторов без утолщения корпуса. В продажу уже поступают смартфоны с батареями емкостью от 7000 до 10 000 мАч.

Рост емкости делает высокую мощность зарядки технической необходимостью. Для смартфонов дороже $1000 адаптеры мощностью 45 Вт перестают быть эффективными. Эксперты полагают, что Apple не обязательно внедрять экстремальные 200-240 Вт решения, но переход на стандарт 65-80 Вт станет неизбежным шагом при следующем увеличении емкости аккумуляторов iPhone.

Ранее сообщалось, что скоро выйдет недорогой смартфон OPPO A7 Pro с батареей на 8000 мАч.