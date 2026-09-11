Оголошено найпопулярніші смартфони у світі за підсумками півріччя: це не iPhone (фото)

Компанія Samsung зберегла лідерство, випустивши у другому кварталі 2026 року близько 62 млн пристроїв, що на 7 % більше, ніж минулого року.

Згідно з нещодавнім звітом аналітичної компанії TrendForce, у другому кварталі 2026 року обсяг світового виробництва смартфонів сягнув 275 млн одиниць. Цей показник на 8% нижчий за рівень аналогічного періоду минулого року, проте спад виявився менш значним, ніж очікувалося спочатку, пише ximitime.com.

Samsung знову серед лідерів

Смартфони Samsung Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra Фото: PC Mag

Samsung зберегла лідерство, випустивши у другому кварталі 2026 року близько 62 млн пристроїв, що на 7% більше, ніж минулого року. У звіті зазначається, що таких результатів вдалося досягти завдяки пізнішому випуску флагманських моделей та розширенню практики використання послуг ODM-виробників (сторонніх розробників і виробників) для моделей середнього та бюджетного сегментів. Такий підхід дозволив Samsung оптимізувати витрати на чіпи пам'яті, зберігши при цьому конкурентоспроможні ціни.

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Apple посіла друге місце з показником близько 52 млн випущених смартфонів, продемонструвавши зростання на 14% у річному вимірі. Аналітики TrendForce пов'язують це зростання з ціновою політикою щодо серії iPhone 17. Однак очікуване підвищення цін на майбутню серію iPhone 18 робить прогнози щодо майбутніх продажів невизначеними.

Місця з третього по п’яте посіли компанії OPPO, Xiaomi та vivo з обсягами виробництва близько 30, 29 та 21 млн одиниць відповідно. Основною стратегією цих виробників стало збереження частки ринку та забезпечення стабільної прибутковості.

iPhone 17

Прогноз світового виробництва на 2026 рік

З огляду на вищі, ніж очікувалося, показники другого кварталу, TrendForce підвищила прогноз світового виробництва смартфонів на 2026 рік на 20 млн одиниць — з 1,05 до 1,07 млрд пристроїв. Оновлений прогноз передбачає менш значне річне зниження: показник падіння порівняно з попереднім роком було скориговано з 16% до 14%.

У звіті зазначається, що на поліпшення показників вплинули раннє здійснення закупівель з боку споживачів та коригування виробничих планів самими виробниками.

Раніше повідомлялося, що не всі смартфони Xiaomi отримають нову ОС HyperOS 4. Власники сумісних смартфонів можуть подати заявку на бета-тестування нової ОС через додаток Xiaomi Community.