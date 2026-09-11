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Діджитал

Оголошено найпопулярніші смартфони у світі за підсумками півріччя: це не iPhone (фото)

Samsung Galaxy S26 Ultra
Смартфони Samsung Galaxy S26 Ultra | Фото: zdnet.com

Компанія Samsung зберегла лідерство, випустивши у другому кварталі 2026 року близько 62 млн пристроїв, що на 7 % більше, ніж минулого року.

Згідно з нещодавнім звітом аналітичної компанії TrendForce, у другому кварталі 2026 року обсяг світового виробництва смартфонів сягнув 275 млн одиниць. Цей показник на 8% нижчий за рівень аналогічного періоду минулого року, проте спад виявився менш значним, ніж очікувалося спочатку, пише ximitime.com.

Samsung знову серед лідерів

Samsung Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra
Смартфони Samsung Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra
Фото: PC Mag

Samsung зберегла лідерство, випустивши у другому кварталі 2026 року близько 62 млн пристроїв, що на 7% більше, ніж минулого року. У звіті зазначається, що таких результатів вдалося досягти завдяки пізнішому випуску флагманських моделей та розширенню практики використання послуг ODM-виробників (сторонніх розробників і виробників) для моделей середнього та бюджетного сегментів. Такий підхід дозволив Samsung оптимізувати витрати на чіпи пам'яті, зберігши при цьому конкурентоспроможні ціни.

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Apple посіла друге місце з показником близько 52 млн випущених смартфонів, продемонструвавши зростання на 14% у річному вимірі. Аналітики TrendForce пов'язують це зростання з ціновою політикою щодо серії iPhone 17. Однак очікуване підвищення цін на майбутню серію iPhone 18 робить прогнози щодо майбутніх продажів невизначеними.

Місця з третього по п’яте посіли компанії OPPO, Xiaomi та vivo з обсягами виробництва близько 30, 29 та 21 млн одиниць відповідно. Основною стратегією цих виробників стало збереження частки ринку та забезпечення стабільної прибутковості.

iPhone 17
iPhone 17

Прогноз світового виробництва на 2026 рік

З огляду на вищі, ніж очікувалося, показники другого кварталу, TrendForce підвищила прогноз світового виробництва смартфонів на 2026 рік на 20 млн одиниць — з 1,05 до 1,07 млрд пристроїв. Оновлений прогноз передбачає менш значне річне зниження: показник падіння порівняно з попереднім роком було скориговано з 16% до 14%.

У звіті зазначається, що на поліпшення показників вплинули раннє здійснення закупівель з боку споживачів та коригування виробничих планів самими виробниками.

Раніше повідомлялося, що не всі смартфони Xiaomi отримають нову ОС HyperOS 4. Власники сумісних смартфонів можуть подати заявку на бета-тестування нової ОС через додаток Xiaomi Community.