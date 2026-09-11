Названы самые популярные смартфоны в мире по итогам полугодия: это не iPhone (фото)
Samsung сохранила лидерство, выпустив во втором квартале 2026 года около 62 млн устройств, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.
Согласно недавнему отчету аналитической компании TrendForce, во втором квартале 2026 года объем мирового производства смартфонов достиг 275 млн единиц. Этот показатель на 8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, однако спад оказался менее значительным, чем ожидалось изначально, пишет ximitime.com.
Samsung снова в лидерах
Samsung сохранила лидерство, выпустив во втором квартале 2026 года около 62 млн устройств, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. В отчете отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря более позднему выпуску флагманских моделей и расширению практики использования услуг ODM-производителей (сторонних разработчиков и производителей) для моделей среднего и бюджетного сегментов. Такой подход позволил Samsung оптимизировать расходы на чипы памяти, сохранив при этом конкурентоспособные цены.
Apple заняла второе место с показателем около 52 млн выпущенных смартфонов, продемонстрировав рост на 14% в годовом исчислении. Аналитики TrendForce связывают этот рост с ценовой политикой в отношении серии iPhone 17. Однако ожидаемое повышение цен на будущую серию iPhone 18 делает прогнозы относительно будущих продаж неопределенными.
Места с третьего по пятое заняли компании OPPO, Xiaomi и vivo с объемами производства около 30, 29 и 21 млн единиц соответственно. Основной стратегией этих производителей стало сохранение доли рынка и обеспечение стабильной прибыльности.
Прогноз мирового производства на 2026 год
Учитывая более высокие, чем ожидалось, показатели второго квартала, TrendForce повысила прогноз мирового производства смартфонов на 2026 год на 20 млн единиц — с 1,05 до 1,07 млрд устройств. Обновленный прогноз предполагает менее значительное годовое снижение: показатель падения по сравнению с предыдущим годом был скорректирован с 16% до 14%.
В отчете отмечается, что улучшению показателей способствовали ранние закупки со стороны потребителей и корректировка производственных планов самими производителями.
Ранее сообщали о том, что не все смартфоны Xiaomi получат новую ОС HyperOS 4. Владельцы подходящих смартфонов могут подать заявку на бета-тестирование новой ОС через приложение Xiaomi Community.