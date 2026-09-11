Названы самые популярные смартфоны в мире по итогам полугодия: это не iPhone (фото)

Samsung сохранила лидерство, выпустив во втором квартале 2026 года около 62 млн устройств, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.

Согласно недавнему отчету аналитической компании TrendForce, во втором квартале 2026 года объем мирового производства смартфонов достиг 275 млн единиц. Этот показатель на 8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, однако спад оказался менее значительным, чем ожидалось изначально, пишет ximitime.com.

Samsung снова в лидерах

Смартфоны Samsung Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra Фото: PC Mag

Samsung сохранила лидерство, выпустив во втором квартале 2026 года около 62 млн устройств, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. В отчете отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря более позднему выпуску флагманских моделей и расширению практики использования услуг ODM-производителей (сторонних разработчиков и производителей) для моделей среднего и бюджетного сегментов. Такой подход позволил Samsung оптимизировать расходы на чипы памяти, сохранив при этом конкурентоспособные цены.

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Apple заняла второе место с показателем около 52 млн выпущенных смартфонов, продемонстрировав рост на 14% в годовом исчислении. Аналитики TrendForce связывают этот рост с ценовой политикой в ​​отношении серии iPhone 17. Однако ожидаемое повышение цен на будущую серию iPhone 18 делает прогнозы относительно будущих продаж неопределенными.

Места с третьего по пятое заняли компании OPPO, Xiaomi и vivo с объемами производства около 30, 29 и 21 млн единиц соответственно. Основной стратегией этих производителей стало сохранение доли рынка и обеспечение стабильной прибыльности.

iPhone 17

Прогноз мирового производства на 2026 год

Учитывая более высокие, чем ожидалось, показатели второго квартала, TrendForce повысила прогноз мирового производства смартфонов на 2026 год на 20 млн единиц — с 1,05 до 1,07 млрд устройств. Обновленный прогноз предполагает менее значительное годовое снижение: показатель падения по сравнению с предыдущим годом был скорректирован с 16% до 14%.

В отчете отмечается, что улучшению показателей способствовали ранние закупки со стороны потребителей и корректировка производственных планов самими производителями.

Ранее сообщали о том, что не все смартфоны Xiaomi получат новую ОС HyperOS 4. Владельцы подходящих смартфонов могут подать заявку на бета-тестирование новой ОС через приложение Xiaomi Community.