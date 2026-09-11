Далеко не все смартфоны Xiaomi получат новую ОС HyperOS 4: кому она доступна (фото)

Владельцы подходящих смартфонов могут подать заявку на бета-тестирование новой ОС через приложение Xiaomi Community.

Компания Xiaomi официально открыла набор участников для программы глобального бета-тестирования HyperOS 4. В первую волну вошли модели Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone (на базе технологий Xiaomi) и Xiaomi 17. Программа распространяется только на соответствующие глобальные версии и версии для Европейской экономической зоны (EEA) указанных моделей, сообщает ximitime.com.

Старт глобального бета-тестирования HyperOS 4

Владельцы подходящих смартфонов могут подать заявку через приложение Xiaomi Community (раздел ME → Beta testing → Recruiting test). Перед проверкой статуса заявки на той же странице необходимо заполнить анкету. Xiaomi также подчеркивает, что бета-версия представляет собой ранний выпуск ПО и не имеет фиксированного графика выхода финальной версии.

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В первую группу для набора вошли:

Xiaomi 17 Ultra

Leica Leitzphone (на базе технологий Xiaomi)

Xiaomi 17

Набор участников для второй группы начнется 17 сентября:

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Это означает, что Xiaomi не открывает доступ к бета-версии HyperOS 4 для всех глобальных моделей одновременно; развертывание происходит поэтапно, отдельными группами.

Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

HyperOS 4: новый дизайн системы

Xiaomi описывает новый интерфейс как дизайн "Soft Light Glass" (стекло с мягким свечением), использующий полупрозрачные и многослойные визуальные элементы. Также переработан экран блокировки, а уведомления теперь можно группировать. На главном экране появятся стеки виджетов и возможность более гибкого размещения папок. Xiaomi также представляет обновленный центр управления Fusion Device Center, объединяющий смартфоны, планшеты, часы, компьютеры и устройства умного дома в единую зону управления.

Некоторые системные приложения также получат функции на базе ИИ. В приложении "Диктофон" появятся функции интеллектуального создания кратких сводок, расстановки меток и автоматического пропуска пауз. Функция AI Voice Notes сможет извлекать из записей результаты и задачи, а метод ввода Super XiaoAi получит возможности структурированного голосового ввода и перевода.

Однако эти функции упоминаются в материалах для китайской версии HyperOS 4 и тесно связаны с экосистемой XiaoAi. Их появление в глобальных версиях прошивки (Global ROM) не подтверждено, поэтому не стоит считать их гарантированными для глобального рынка.

Xiaomi 17 Фото: gsmarena.com

Подробности изменений в производительности

По результатам лабораторных испытаний Xiaomi заявляет о ряде улучшений производительности по сравнению с HyperOS 3. Компания сообщает, что общее количество команд, необходимых для выполнения определенных задач, сократилось на 14,4%, а объем доступной оперативной памяти после восьми часов использования увеличился на 27,2%.

Внутренние тесты также показали, что время последовательного запуска 30 приложений после девяти часов использования сократилось на 17,5%. Частота просадки кадров при длительной эксплуатации снизилась на 28,9%, а тест аккумулятора DOU продемонстрировал увеличение времени работы примерно на 15,6 минуты.

Эти показатели следует рассматривать как результаты лабораторных испытаний, а не как гарантированные улучшения для каждого смартфона. Компания отмечает, что результаты могут варьироваться в зависимости от конкретного устройства и условий тестирования.

Xiaomi 17T Фото: Xiaomi

Бета-обновления будут выпускаться поэтапно

Одобрение заявки на участие в бета-программе не означает, что обновление появится мгновенно. Компания сообщает, что бета-сборки HyperOS 4 выпускаются по мере необходимости и могут распространяться поэтапно. Перед переходом на бета-версию пользователям необходимо установить последнюю доступную сборку HyperOS 3.

Учетная запись, использованная для регистрации в бета-программе, должна совпадать с аккаунтом Xiaomi, под которым выполнен вход на смартфоне. Устройство также должно работать на поддерживаемой глобальной прошивке (Global или EEA ROM). Пользователи, чьи заявки были одобрены, но которые не видят обновления, могут проверить его наличие вручную: "Настройки" → "О телефоне" → раздел с номером версии.

Xiaomi также предупреждает, что вскоре после установки обновления могут наблюдаться повышенный расход заряда аккумулятора и нагрев устройства. После обновления система выполняет перекомпиляцию приложений и фоновую оптимизацию. По данным компании, эти явления обычно проходят в течение 1–3 дней. Таким образом, стартовала первая волна глобального бета-тестирования HyperOS 4, однако программа пока ограничена лишь определенными моделями. Включение дополнительных моделей в программу запланировано на 17 сентября, а сроки выхода конкретных бета-сборок будут зависеть от хода разработки и тестирования в компании.

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