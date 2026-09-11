Далеко не всі смартфони Xiaomi отримають нову ОС HyperOS 4: кому вона доступна (фото)

Власники відповідних смартфонів можуть подати заявку на участь у бета-тестуванні нової ОС через додаток Xiaomi Community.

Компанія Xiaomi офіційно розпочала набір учасників для програми глобального бета-тестування HyperOS 4. До першої хвилі увійшли моделі Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone (на базі технологій Xiaomi) та Xiaomi 17. Програма поширюється лише на відповідні глобальні версії та версії для Європейської економічної зони (EEA) зазначених моделей, повідомляє ximitime.com.

Початок глобального бета-тестування HyperOS 4

Власники відповідних смартфонів можуть подати заявку через додаток Xiaomi Community (розділ ME → Beta testing → Recruiting test). Перед перевіркою статусу заявки на тій самій сторінці необхідно заповнити анкету. Xiaomi також наголошує, що бета-версія є ранньою версією ПЗ і не має фіксованого графіку виходу фінальної версії.

Видео дня

До першої групи для набору увійшли:

Xiaomi 17 Ultra

Leica Leitzphone (на базі технологій Xiaomi)

Xiaomi 17

Набір учасників до другої групи розпочнеться 17 вересня:

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Це означає, що Xiaomi не надає доступ до бета-версії HyperOS 4 для всіх глобальних моделей одночасно; розгортання відбувається поетапно, окремими групами.

Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

HyperOS 4: новий дизайн системи

Xiaomi описує новий інтерфейс як дизайн "Soft Light Glass" (скло з м’яким світінням), у якому використовуються напівпрозорі та багатошарові візуальні елементи. Також було оновлено екран блокування, а сповіщення тепер можна групувати. На головному екрані з'являться стеки віджетів і можливість більш гнучкого розміщення папок. Xiaomi також представляє оновлений центр керування Fusion Device Center, що об'єднує смартфони, планшети, годинники, комп'ютери та пристрої розумного дому в єдину зону керування.

Деякі системні додатки також отримають функції на основі штучного інтелекту. У додатку "Диктофон" з’являться функції інтелектуального створення коротких зведень, розміщення міток та автоматичного пропускання пауз. Функція AI Voice Notes зможе виокремлювати з записів результати та завдання, а метод введення Super XiaoAi отримає можливості структурованого голосового введення та перекладу.

Однак ці функції згадуються в матеріалах для китайської версії HyperOS 4 і тісно пов’язані з екосистемою XiaoAi. Їхня поява в глобальних версіях прошивки (Global ROM) не підтверджена, тому не варто вважати їх гарантованими для глобального ринку.

Xiaomi 17 Фото: gsmarena.com

Детальніше про зміни у продуктивності

За результатами лабораторних випробувань компанія Xiaomi заявляє про низку покращень продуктивності порівняно з HyperOS 3. Компанія повідомляє, що загальна кількість команд, необхідних для виконання певних завдань, скоротилася на 14,4%, а обсяг доступної оперативної пам’яті після восьми годин використання збільшився на 27,2%.

Внутрішні тести також показали, що час послідовного запуску 30 додатків після дев’яти годин використання скоротився на 17,5 %. Частота пропусків кадрів під час тривалої експлуатації знизилася на 28,9%, а тест акумулятора DOU продемонстрував збільшення часу роботи приблизно на 15,6 хвилини.

Ці показники слід розглядати як результати лабораторних випробувань, а не як гарантовані поліпшення для кожного смартфона. Компанія зазначає, що результати можуть відрізнятися залежно від конкретного пристрою та умов тестування.

Xiaomi 17T Фото: Xiaomi

Бета-оновлення випускатимуться поетапно

Схвалення заявки на участь у бета-програмі не означає, що оновлення з’явиться миттєво. Компанія повідомляє, що бета-збірки HyperOS 4 випускаються за необхідності та можуть поширюватися поетапно. Перед переходом на бета-версію користувачам необхідно встановити останню доступну збірку HyperOS 3.

Обліковий запис, використаний для реєстрації в бета-програмі, має збігатися з обліковим записом Xiaomi, під яким здійснено вхід на смартфоні. Пристрій також має працювати на підтримуваній глобальній прошивці (Global або EEA ROM). Користувачі, чиї заявки були схвалені, але які не бачать оновлення, можуть перевірити його наявність вручну: "Налаштування" → "Про телефон" → розділ із номером версії.

Xiaomi також попереджає, що незабаром після встановлення оновлення можуть спостерігатися підвищений розряд акумулятора та нагрівання пристрою. Після оновлення система виконує перекомпіляцію додатків та фонову оптимізацію. За даними компанії, ці явища зазвичай минають протягом 1–3 днів. Таким чином, стартувала перша хвиля глобального бета-тестування HyperOS 4, однак програма поки що обмежена лише певними моделями. Включення додаткових моделей до програми заплановано на 17 вересня, а терміни виходу конкретних бета-збірок залежатимуть від ходу розробки та тестування в компанії.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi 18 Pro Max продемонстрував високі результати в тесті продуктивності. У базі даних бенчмарка Geekbench з'явився новий смартфон Xiaomi з номером моделі M1544F. Повідомляється, що цей пристрій — Xiaomi 18 Pro Max, топова модель у майбутній серії Xiaomi 18 Pro.