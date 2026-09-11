Xiaomi 18 Pro Max з батареєю на 8500 мА·год показав клас у тесті продуктивності (фото)

У базі даних бенчмарку Geekbench з'явився новий смартфон Xiaomi з номером моделі M1544F. Повідомляється, що цей пристрій — Xiaomi 18 Pro Max, топова модель у майбутній серії Xiaomi 18 Pro.

Дані Geekbench показують, що смартфон працює під управлінням Android 17 і оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті. У якості процесора використовується чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ultra (шостого покоління) з такою конфігурацією ядер: два високопродуктивні ядра з тактовою частотою 5,11 ГГц, три ядра середнього рівня з тактовою частотою 4,03 ГГц і три енергоефективні ядра з тактовою частотою 2,74 ГГц, пише ithome.com.

У одноядерному тесті Geekbench 7 модель Xiaomi 18 Pro Max набрала 3582 бали, а в багатоядерному — 12 247 балів, що свідчить про високу продуктивність процесора, характерну для флагманського пристрою.

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За графіку відповідає графічний процесор Adreno 850. Результат у тесті Vulkan (Geekbench 7) склав 29 934 бали, а в OpenCL — 26 210 балів, що свідчить про високий рівень можливостей у іграх та роботі з графікою.

Xiaomi 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Підтверджені характеристики та очікувані можливості

Раніше оприлюднені витоки інформації узгоджуються з даними бенчмарку та свідчать про те, що Xiaomi 18 Pro Max працюватиме на чіпі Snapdragon 8 Ultra, тоді як стандартна модель Xiaomi 18 отримає версію Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ultra.

Очікується, що Pro Max буде оснащений основною камерою на 200 МП з технологією LOFIC HDR, телеоб'єктивом на 200 МП та надширококутною камерою на 50 МП. Повідомляється про використання акумулятора великої ємності — 8500 мА·год, що забезпечить тривалий час автономної роботи. Серед інших підтверджених характеристик — підтримка швидкої зарядки потужністю 100 Вт та технології Ultra-Wideband (UWB) для точного визначення місцезнаходження пристрою та зв’язку.

Терміни випуску та доступність

За наявними даними, випуск стандартної моделі Xiaomi 18 може бути відкладений до початку 2027 року. Однак серія Xiaomi 18 Pro, включаючи версію Pro Max, може з’явитися раніше. Xiaomi поки що офіційно не оголосила точну дату виходу. Усі серії з'являться на світовому ринку.

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