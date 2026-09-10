Популярні гаджети Pixel "померли" лише через 3 роки служби: про які пристрої йдеться (фото)

Планшет Pixel було видалено з Google Store. Компанія також видалила категорію "Планшет" з головного навігаційного меню.

Пристрій Pixel Tablet, випущений три роки тому, почав зникати з онлайн-присутності Google, причому деякі ключові ознаки вказують на припинення його підтримки. Ці зміни також викликають нові питання щодо того, чи планує Google повернутися на ринок планшетів з іншим пристроєм під брендом Pixel, пише gizmochina.com.

Планшет Pixel було видалено з Google Store. Компанія також видалила категорію "Планшет" із головного навігаційного меню. Пряме посилання на сторінку продукту тепер перенаправляє на головну сторінку Google Store, що ускладнює пошук офіційних згадок про цей пристрій.

Планшет уже був позначений як відсутній у наявності, ще до того, як Google повністю видалив його зі списку. Спеціальні аксесуари залишаються видимими, зокрема чохол для планшета Pixel та док-станція для заряджання динаміка, хоча більшість із них недоступні. Доступність у сторонніх виробників, схоже, також припинилася: Amazon не показує наявність на складі, а Best Buy вказує, що пристрій більше не доступний у новому стані.

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Планшет Pixel Tablet

Google представила Pixel Tablet у 2023 році як гібридний пристрій, який може працювати як звичайний планшет на Android, так і як дисплей для розумного дому, якщо його встановити на док-станцію з динаміком для заряджання. Він був випущений за ціною 499 доларів у США, док-станція продавалася окремо, і став єдиним планшетом у поточній лінійці обладнання Google.

Повідомляється, що розглядався наступник: Pixel Tablet 2, як повідомляється, планувався з такими оновленнями, як дисплей із частотою 120 Гц та підтримка зовнішнього дисплея 4K. Однак, як повідомляється, Google скасував ці плани через проблеми з прибутковістю. Повідомляється також, що можлива модель третього покоління була відкладена.

Цікаво, що Google обіцяла оновлення ПЗ для Pixel Tablet до червня 2028 року. Хоча компанія чітко не заявила, чи зміняться зобов’язання щодо підтримки, вилучення з її магазину робить появу моделі другого покоління дедалі менш імовірною на даний момент. Для нинішніх власників важливішим є питання, як Google забезпечує підтримку після припинення продажів.

Раніше повідомлялося про те, чи варто переплачувати 200 доларів за Pixel 11 Pro. Ціна Pixel 11 починається від 899 доларів, а Pixel 11 Pro — від 1099 доларів. Обидва смартфони оснащені 6,3-дюймовим екраном, чіпом Tensor G6, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті, але чому один коштує дорожче за інший?