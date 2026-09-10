Популярные гаджеты Pixel "умерли" всего через 3 года службы: о каких устройствах речь (фото)

Планшет Pixel был удален из Google Store. Компания также удалила категорию "Планшет" из главного навигационного меню.

Устройство трехлетней давности Pixel Tablet начало исчезать из онлайн-присутствия Google, причем некоторые ключевые признаки указывают на прекращение его обслуживания. Изменения также поднимают новые вопросы о том, планирует ли Google вернуться на рынок планшетов с другим устройством под брендом Pixel, пишет gizmochina.com.

Планшет Pixel был удален из Google Store. Компания также удалила категорию "Планшет" из главного навигационного меню. Прямая ссылка на страницу продукта теперь перенаправляет на домашнюю страницу Google Store, что затрудняет поиск официальных следов устройства.

Планшет уже был отмечен как отсутствующий в наличии, прежде чем Google полностью удалил его из списка. Специальные аксессуары остаются видимыми, в том числе чехол для планшета Pixel и док-станция для зарядки динамика, хотя большинство из них недоступны. Доступность сторонних производителей, похоже, также прекратилась: Amazon не показывает наличие на складе, а Best Buy указывает, что устройство больше не доступно в новом состоянии.

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Планшет Pixel Tablet

Google представила Pixel Tablet в 2023 году как гибридное устройство, которое может работать как обычный планшет Android и дисплей для умного дома, если его разместить на док-станции с динамиком для зарядки. Он был выпущен по цене 499 долларов в США, док-станция продавалась отдельно, и стал единственным планшетом в текущей линейке оборудования Google.

Сообщается, что рассматривался преемник: Pixel Tablet 2, как сообщается, планировался с такими обновлениями, как дисплей с частотой 120 Гц и поддержка внешнего дисплея 4K. Однако, как сообщается, Google отменил эти планы из-за проблем с прибыльностью. Сообщается также, что возможная модель третьего поколения была отложена.

Интересно, что Google обещала обновления ПО для Pixel Tablet до июня 2028 года. Хотя компания четко не заявила, изменятся ли обязательства по поддержке, удаление из ее магазина делает появление модели второго поколения все более маловероятным на данный момент. Для существующих владельцев более важный вопрос заключается в том, как Google обеспечивает поддержку после прекращения продаж.

Ранее сообщали о том, стоит ли переплачивать 200 долларов за Pixel 11 Pro. Цена Pixel 11 начинается от 899 долларов, а Pixel 11 Pro — от 1099 долларов. Оба смартфона оснащены 6,3-дюймовым экраном, чипом Tensor G6, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, но почему один стоит дороже другого?.