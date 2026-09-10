Смартфон Pixel 11 против Pixel 11 Pro: стоит ли переплачивать 200 долларов (фото)

Цена Pixel 11 начинается от 899 долларов, а Pixel 11 Pro — от 1099 долларов. Оба смартфона оснащены 6,3-дюймовым экраном, чипом Tensor G6, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, но почему один стоит дороже другого?.

Разница в цене составляет 200 долларов. Эксперт провел по две недели с Pixel 11 и Pixel 11 Pro XL, чтобы рассказать о различиях между этими устройствами и о том, стоит ли доплачивать, пишет bgr.com.

Pixel 11 против Pixel 11 Pro: что у них общего

У этих двух смартфонов больше общего, чем можно было бы ожидать при такой разнице в цене. Оба устройства работают на фирменном чипсете Google Tensor G6 с сопроцессором безопасности Titan M3 (хотя существуют Android-смартфоны, превосходящие Pixel 11 по мощности). Обе модели поставляются с предустановленной ОС Android 17 и стандартным объемом памяти: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной. Габариты устройств идентичны: высота — 6 дюймов, ширина — 2,8 дюйма, толщина — 0,3 дюйма, хотя версия Pro весит на 0,3 унции больше. Оба устройства защищены от воды и пыли по стандарту IP68, оснащены алюминиевой рамкой, а их передняя и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass Victus 2.

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Что касается ПО, оба смартфона Pixel предлагают идентичные возможности. В их число входят Gemini Nano, Gemini Live, Magic Cue, Circle to Search, Live Translate и Call Assist. На обоих телефонах доступны функции камеры от Google, включая Add Me, Best Take, Magic Eraser, Night Sight, Astrophotography, Camera Coach и Magic Capture (одна из новых крутых функций Pixel 11). Оба смартфона также поддерживают технологию Pixelsnap — ответ Google системе MagSafe, включающий встроенные магниты и беспроводную зарядку Qi2.2 мощностью до 25 Вт. Кроме того, независимо от выбранной модели, предлагаются 7 лет программной поддержки.

На самом деле, у базовой модели Pixel 11 аккумулятор даже больше: его емкость составляет 4985 мА·ч, тогда как у версии Pro — 4850 мА·ч. По данным Google, оба устройства заряжаются до 55% за 30 минут при использовании зарядного устройства мощностью 30 Вт. Необычно, что более дешевая модель в линейке превосходит старшую по одной из важнейших характеристик смартфона; это опровергает привычное мнение о том, что версия Pro — это просто лучший телефон, который стоит дороже.

Смартфон Pixel 11 Фото: bgr.com

Pixel 11 против Pixel 11 Pro: в чем отличия

Pixel 11 Pro оснащен основной камерой на 50 Мп с крупным сенсором (1/1,3 дюйма), сверхширокоугольным объективом на 48 Мп и телеобъективом на 48 Мп с 5-кратным зумом. Pixel 11 получил основную камеру на 48 Мп с сенсором меньшего размера (1/1,56 дюйма), сверхширокоугольный объектив на 13 Мп с фиксированным фокусом и телеобъектив на 10,8 Мп с 5-кратным зумом. Функция Pro Zoom, позволяющая увеличивать изображение до 120 раз, доступна только на моделях Pro. При увеличении более чем в 30 раз задействуется локальная модель ИИ, которая выполняет апскейлинг (увеличение разрешения) кадра. Максимальное увеличение у Pixel 11 составляет 30x (функция Super Zoom), а значит, здесь отсутствует зум с поддержкой ИИ. На практике это может не иметь большого значения: как показал опыт использования Pro Zoom, после отметки примерно 80x точность падает, и модель начинает допускать ошибки.

Модель Pro поддерживает съемку в 8K и предлагает функции Video Boost, ProStable Video и Night Sight Video, которых нет в базовой версии. Также только владельцам Pixel 11 Pro доступны расширенные настройки камеры, включая съемку в высоком разрешении (50 Мп), портретный режим высокого разрешения и функцию Instant Night Sight. Любителям селфи стоит учесть, что фронтальная камера у Pro имеет разрешение 42 Мп, тогда как у Pixel 11 — 10,5 Мп.

Pixel 11 Pro оснащен дисплеем Google Super Actua с плотностью пикселей 495 ppi, поддержкой технологии LTPO (частота обновления от 1 до 120 Гц), пиковой яркостью до 3600 нит и защитным покрытием, устойчивым к царапинам. Дисплей Actua в Pixel 11 имеет плотность 422 ppi, частоту обновления от 60 до 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит. Кроме того, версия Pro отличается наличием функции HiLight, поддержкой Wi-Fi 7 (вместо Wi-Fi 6E) и технологии UWB, возможностью выбора конфигурации с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, а также включает 6-месячную подписку на сервис Google AI Pro. Pixel 11 Pro XL — это тот же смартфон, но с 6,8-дюймовым дисплеем, аккумулятором емкостью 5115 мА·ч и поддержкой зарядки мощностью 45 Вт; его цена составляет 1299 долларов.

Смартфоны Pixel 11 и Pixel 11 Pro Фото: bgr.com

Что выбрать: Pixel 11 или Pixel 11 Pro?

Pixel 11 Pro стоит выбрать, если вы часто снимаете видео. Функции 8K-разрешения, Video Boost, ProStable и Night Sight Video доступны только на моделях Pro и позволяют снимать видео значительно более высокого качества. Селфи-камера на 42 Мп также может стать весомым аргументом, если вы часто публикуете контент в социальных сетях. А если вы часто фотографируете при слабом освещении или вам нужна макросъемка на сверхширокоугольный объектив, то более крупные сенсоры в версии Pro обеспечат заметное преимущество.

Всем остальным стоит внимательнее присмотреться к более доступному Pixel 11. Алгоритмы обработки изображений Google играют ключевую роль в работе камеры, поэтому в обычных условиях снимки с Pixel 11 практически не уступают кадрам с версии Pro. Оба смартфона оснащены дисплеями с частотой обновления 120 Гц, и, если вы не пользуетесь функцией Always-On Display, отсутствие LTPO-панели вряд ли будет заметно в повседневном использовании. Что касается светодиодного индикатора HiLight (возвращенного компанией Google), то в текущем виде он практически бесполезен: он лишь сигнализирует о входящих вызовах и показывает, когда Gemini "думает", — и это явно не та функция, ради которой стоит переплачивать.

Стоит ли тратить лишние 200 долларов? Да, если вам нужна лучшая камера на Android и вы снимаете видео. В противном случае лучше купить Pixel 11 и сэкономить деньги, так как пользовательский опыт от этих устройств практически идентичен, заключил тестировщик.

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