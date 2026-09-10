Смартфон Pixel 11 проти Pixel 11 Pro: чи варто переплачувати 200 доларів (фото)

Ціна Pixel 11 починається від 899 доларів, а Pixel 11 Pro — від 1099 доларів. Обидва смартфони оснащені 6,3-дюймовим екраном, чипом Tensor G6, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті, але чому один коштує дорожче за інший?

Різниця в ціні становить 200 доларів. Експерт провів по два тижні з Pixel 11 і Pixel 11 Pro XL, щоб розповісти про відмінності між цими пристроями та про те, чи варто доплачувати, пише bgr.com.

Pixel 11 проти Pixel 11 Pro: що у них спільного

Ці два смартфони мають більше спільного, ніж можна було б очікувати, зважаючи на таку різницю в ціні. Обидва пристрої працюють на фірмовому чипсеті Google Tensor G6 із співпроцесором безпеки Titan M3 (хоча існують Android-смартфони, що перевершують Pixel 11 за потужністю). Обидві моделі постачаються з попередньо встановленою ОС Android 17 та стандартним об’ємом пам’яті: 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої. Габарити пристроїв ідентичні: висота — 6 дюймів, ширина — 2,8 дюйма, товщина — 0,3 дюйма, хоча версія Pro важить на 0,3 унції більше. Обидва пристрої захищені від води та пилу за стандартом IP68, оснащені алюмінієвою рамкою, а їхні передня та задня панелі захищені склом Gorilla Glass Victus 2.

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Що стосується програмного забезпечення, обидва смартфони Pixel пропонують однакові можливості. Серед них — Gemini Nano, Gemini Live, Magic Cue, Circle to Search, Live Translate та Call Assist. На обох телефонах доступні функції камери від Google, зокрема Add Me, Best Take, Magic Eraser, Night Sight, Astrophotography, Camera Coach та Magic Capture (одна з нових крутих функцій Pixel 11). Обидва смартфони також підтримують технологію Pixelsnap — відповідь Google на систему MagSafe, що включає вбудовані магніти та бездротову зарядку Qi2.2 потужністю до 25 Вт. Крім того, незалежно від обраної моделі, пропонується 7 років програмної підтримки.

Насправді у базової моделі Pixel 11 акумулятор навіть більший: його ємність становить 4985 мА·год, тоді як у версії Pro — 4850 мА·год. За даними Google, обидва пристрої заряджаються до 55% за 30 хвилин при використанні зарядного пристрою потужністю 30 Вт. Незвично, що дешевша модель у лінійці перевершує старшу за однією з найважливіших характеристик смартфона; це спростовує звичну думку про те, що версія Pro — це просто кращий телефон, який коштує дорожче.

Смартфон Pixel 11 Фото: bgr.com

Pixel 11 проти Pixel 11 Pro: у чому відмінності

Pixel 11 Pro оснащений основною камерою на 50 Мп із великим сенсором (1/1,3 дюйма), надширококутним об'єктивом на 48 Мп та телеоб'єктивом на 48 Мп із 5-кратним зумом. Pixel 11 отримав основну камеру на 48 Мп із сенсором меншого розміру (1/1,56 дюйма), надширококутний об'єктив на 13 Мп з фіксованим фокусом і телеоб'єктив на 10,8 Мп з 5-кратним зумом. Функція Pro Zoom, що дозволяє збільшувати зображення до 120 разів, доступна лише на моделях Pro. При збільшенні більш ніж у 30 разів задіюється локальна модель ШІ, яка виконує апскейлінг (збільшення роздільної здатності) кадру. Максимальне збільшення у Pixel 11 становить 30x (функція Super Zoom), а отже, тут відсутній зум із підтримкою ШІ. На практиці це може не мати великого значення: як показав досвід використання Pro Zoom, після позначки приблизно 80x точність падає, і модель починає допускати помилки.

Модель Pro підтримує зйомку в 8K і пропонує функції Video Boost, ProStable Video та Night Sight Video, яких немає в базовій версії. Також лише власникам Pixel 11 Pro доступні розширені налаштування камери, зокрема зйомка у високій роздільній здатності (50 Мп), портретний режим високої роздільної здатності та функція Instant Night Sight. Любителям селфі варто врахувати, що фронтальна камера у Pro має роздільну здатність 42 Мп, тоді як у Pixel 11 — 10,5 Мп.

Pixel 11 Pro оснащений дисплеєм Google Super Actua з щільністю пікселів 495 ppi, підтримкою технології LTPO (частота оновлення від 1 до 120 Гц), піковою яскравістю до 3600 ніт та захисним покриттям, стійким до подряпин. Дисплей Actua в Pixel 11 має щільність 422 ppi, частоту оновлення від 60 до 120 Гц і пікову яскравість до 3000 ніт. Крім того, версія Pro відрізняється наявністю функції HiLight, підтримкою Wi-Fi 7 (замість Wi-Fi 6E) та технології UWB, можливістю вибору конфігурації з 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам’яті, а також включає 6-місячну підписку на сервіс Google AI Pro. Pixel 11 Pro XL — це той самий смартфон, але з 6,8-дюймовим дисплеєм, акумулятором ємністю 5115 мА·год і підтримкою зарядки потужністю 45 Вт; його ціна становить 1299 доларів.

Смартфони Pixel 11 та Pixel 11 Pro Фото: bgr.com

Що вибрати: Pixel 11 чи Pixel 11 Pro?

Pixel 11 Pro варто вибрати, якщо ви часто знімаєте відео. Функції 8K-роздільної здатності, Video Boost, ProStable та Night Sight Video доступні лише на моделях Pro і дають змогу знімати відео значно вищої якості. Селфі-камера на 42 Мп також може стати вагомим аргументом, якщо ви часто публікуєте контент у соціальних мережах. А якщо ви часто фотографуєте при слабкому освітленні або вам потрібна макрозйомка на надширококутний об'єктив, то більші сенсори у версії Pro забезпечать помітну перевагу.

Усім іншим варто уважніше придивитися до більш доступного Pixel 11. Алгоритми обробки зображень від Google відіграють ключову роль у роботі камери, тому в звичайних умовах знімки з Pixel 11 практично не поступаються кадрам із версії Pro. Обидва смартфони оснащені дисплеями з частотою оновлення 120 Гц, і, якщо ви не користуєтеся функцією Always-On Display, відсутність LTPO-панелі навряд чи буде помітною у повсякденному використанні. Що стосується світлодіодного індикатора HiLight (поверненого компанією Google), то в нинішньому вигляді він практично марний: він лише сигналізує про вхідні дзвінки та показує, коли Gemini "думає", — і це явно не та функція, заради якої варто переплачувати.

Чи варто витрачати зайві 200 доларів? Так, якщо вам потрібна найкраща камера на Android і ви знімаєте відео. В іншому разі краще придбати Pixel 11 і заощадити гроші, оскільки користувацький досвід від цих пристроїв практично однаковий, — зробив висновок тестувальник.

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