Огляд зарядної станції Bluetti Elite 100 V2: чудове джерело резервного живлення (фото)

Зарядна станція з вигідним співвідношенням ціни та якості, що має чудові вихідні характеристики та низку привабливих функцій.

Компанія Bluetti презентувала нові зарядні станції Elite 320, Elite 300 та Elite 100 V2 Bio-Based Edition ще взимку — на виставці CES 2026. Експерти outdoorgearlab.com протестували модель Elite 100 V2 і поділилися своєю думкою.

Висновок тестувальників

Компактна, але потужна станція Bluetti 100 V2 стане у нагоді під час планових відключень електроенергії. Вона забезпечує достатню кількість енергії для живлення енергоємних приладів, таких як кавоварки та електричні автохолодильники, при цьому важить лише близько 11 кг. До того ж пристрій має хороший набір функцій, що зазвичай притаманні дорожчим моделям. Проте повільна зарядка — суттєвий недолік на тлі конкурентів у класі станцій ємністю 1000 Вт·год.

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Bluetti Elite 100 V2 Фото: Matt Lighthart

Переваги Bluetti Elite 100 V2

Під час тестування фахівці отримали 890 Вт·год корисної енергії при заявленій ємності 1024 Вт·год, що відповідає вражаючому показнику ефективності — 87%. Це значно вище середнього рівня, завдяки чому 100 V2 стає однією з найефективніших станцій, які вони коли-небудь тестували. Крім того, вона працює надзвичайно тихо. Під час перевірки вихідної потужності тестувальники навантажували Bluetti до 80% від номіналу, одночасно відстежуючи шум вентилятора; він залишався практично безшумним протягом усього тесту. Пристрій чудово підходить для використання вночі, наприклад, для живлення апаратів CPAP або вентиляторів.

Для станції ємністю 1000 Вт·год вона також має найкращі у своєму класі показники потужності заряджання від сонячних панелей. Завдяки підтримці вхідної потужності до 1000 Вт, Bluetti стане чудовим вибором для автономного кемпінгу та для тих, у кого встановлені потужні сонячні системи.

Bluetti Elite 100 V2 Фото: Matt Lighthart

Недоліки Bluetti Elite 100 V2

Головний недолік 100 V2 — низька швидкість заряджання. Фахівці зафіксували швидкість заряджання на рівні 512 Вт·год/год, через що для повного відновлення заряду з нуля було потрібно 2 години. Багато конкурентних моделей заряджаються вдвічі швидше. У Bluetti є режим "турбо" (активується через додаток), який прискорює процес, однак його регулярне використання призводить до зносу акумулятора та скорочує термін служби станції.

Ще одне зауваження стосується реклами функції швидкої зарядки, яка вводить в оману. Заява про зарядку, яка в 6 разів швидша за галузевий стандарт, звучить привабливо, але на практиці це можливо лише при купівлі інверторного зарядного пристрою за 250 доларів, який потрібно встановлювати в автомобіль.

Чи варто купувати Bluetti 100 V2?

Модель Bluetti 100 V2 чудово підходить як резервне джерело живлення для дому; експерти високо оцінили її ефективність, особливо з огляду на відносно невелику ємність акумулятора. Хоча швидкість заряджання могла б бути й вищою, пристрій все ж пропонує низку привабливих характеристик за доступною ціною.

Anker Solix C1000 Gen 2 Фото: Mashable

Альтернативні зарядні станції

Модель Anker Solix C1000 Gen 2 має таку саму ємність акумулятора та дещо вищу вихідну потужність, а заряджається вдвічі швидше. Крім того, вона оснащена одним із найкращих дисплеїв і вирізняється чудовим набором портів — найкращим серед усіх протестованих станцій.

"Якщо ви хочете підняти відпочинок на природі на новий рівень і забезпечити живленням усі свої пристрої без компромісів, то Jackery 2000 v2 стане ідеальним вибором для багатоденних поїздок далеко від цивілізації. Це дорожчий варіант, однак за показником "ціна за ват" він виявляється навіть вигіднішим, ніж Bluetti", — підсумували тестувальники.

Раніше ми писали про те, що Jackery Explorer 300 є найкращим вибором для заряджання гаджетів. Незважаючи на компактність, пристрій має достатню потужність (інвертор змінного струму на 300 Вт із піковим навантаженням 500 Вт) не тільки для заряджання техніки, а й для інших завдань.