Cтанція Jackery Explorer 300: найкращий вибір для заряджання телефонів і ноутбуків (фото)

Незважаючи на компактність, пристрій має достатню потужність (інвертор змінного струму на 300 Вт із піковим навантаженням 500 Вт) не лише для заряджання техніки, а й для інших завдань.

Якщо ви шукаєте компактну портативну зарядну станцію, призначену насамперед для заряджання телефонів і ноутбуків, експерти outdoorgearlab.com рекомендують Jackery Explorer 300. Цей пристрій ідеально підходить для заряджання гаджетів або живлення малопотужних приладів, наприклад, світлодіодних світильників, пишуть вони.

Завдяки компактним розмірам станцію дуже легко транспортувати та використовувати. Jackery 300 стане чудовим рішенням для кемпінгу, роботи на відкритому повітрі або забезпечення працездатності пристроїв під час відключення електроенергії.

Тестувальникам дуже сподобалася її портативність: станцію легко взяти з собою та вирушити в дорогу. Незважаючи на компактність, пристрій має достатню потужність (інвертор змінного струму на 300 Вт із піковим навантаженням 500 Вт) не тільки для заряджання техніки, а й для інших завдань.

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Зарядна станція Jackery Explorer 300 Фото: Jackery

Хоча експерти не мають серйозних зауважень до Jackery 300 (за умови, що ваші потреби в енергії невеликі), варто врахувати кілька нюансів. По-перше, тут немає вбудованого світлодіодного ліхтарика. Це не критично, але наявність підсвічування в компактній станції була б корисною під час відключення світла або для освітлення намету в кемпінгу. По-друге, не завадила б функція оцінки часу до повного розряду — вона допомогла б зрозуміти, скільки енергії залишилося під час підключення та використання пристроїв. Однак, якщо ваша головна мета — забезпечити роботу телефону та ноутбука під час відключення електроенергії або в поході далеко від цивілізації, компактність і невелика вага Jackery 300 роблять її практично незамінною.

"Це наш фаворит для заряджання пристроїв та живлення малопотужних приладів, таких як світлодіодне освітлення", — йдеться в матеріалі.

Технічні характеристики:

Фактична енергоємність: 260 Вт·год

Макс. потужність: 300 Вт

Макс. сила струму: 2,5 А

Вага: 3,22 кг

Роз'єми: розетки змінного струму: 2, USB-A: 4, USB-C: 1, автомобільна розетка (12 В): 1

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