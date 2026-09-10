Станция Jackery Explorer 300: лучший выбор для зарядки телефонов и ноутбуков (фото)

Несмотря на компактность, устройство обладает достаточной мощностью (инвертор переменного тока на 300 Вт с пиковой нагрузкой 500 Вт) не только для зарядки техники, но и для других задач.

Если вы ищете компактную портативную зарядную станцию, предназначенную в первую очередь для зарядки телефонов и ноутбуков, эксперты outdoorgearlab.com рекомендуют Jackery Explorer 300. Это устройство идеально подходит для зарядки гаджетов или питания маломощных приборов, например, светодиодных светильников, пишут они.

Благодаря компактным размерам станцию ​​очень легко перевозить и использовать. Jackery 300 станет отличным решением для кемпинга, работы на открытом воздухе или поддержания работоспособности устройств во время отключения электричества.

Тестировщикам очень понравилась ее портативность: станцию ​​легко взять с собой и отправиться в путь. Несмотря на компактность, устройство обладает достаточной мощностью (инвертор переменного тока на 300 Вт с пиковой нагрузкой 500 Вт) не только для зарядки техники, но и для других задач.

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Зарядная станция Jackery Explorer 300 Фото: Jackery

Хотя у экспертов нет серьезных претензий к Jackery 300 (при условии, что ваши потребности в энергии невелики), стоит учитывать несколько нюансов. Во-первых, здесь нет встроенного светодиодного фонаря. Это не критично, но наличие подсветки в компактной станции было бы полезно при отключении света или для освещения палатки в кемпинге. Во-вторых, не помешала бы функция оценки времени до полного разряда — она помогла бы понять, сколько энергии осталось при подключении и использовании устройств. Однако, если ваша главная цель — обеспечить работу телефона и ноутбука во время отключения электричества или в походе вдали от цивилизации, компактность и малый вес Jackery 300 делают ее практически незаменимой.

"Это наш фаворит для зарядки устройств и питания маломощных приборов, таких как светодиодное освещение", — говорится в материале.

Технические характеристики:

Фактическая энергоемкость: 260 Вт·ч

Макс. мощность: 300 Вт

Макс. сила тока: 2,5 А

Вес: 3,22 кг

Разъемы: розетки переменного тока: 2, USB-A: 4, USB-C: 1, автомобильная розетка (12 В): 1

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