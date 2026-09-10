Лучшие телевизоры сентября 2026 года: обзор моделей от TCL, Roku, Hisense (фото)

В рейтинге оказались телевизоры TCL QM8L, Roku Plus Series и Hisense U8QG.

Издание techradar.com опубликовало свежий обзор телевизоров, как говорится, на все случаи жизни. Фокус выбрал три примечательные модели.

TCL QM8L: лучший телевизор в целом

TCL QM8L Фото: tomsguide.com

Характеристики:

Диагональ экрана: 65, 75, 85 и 98 дюймов

Разрешение: 4K

Тип панели: SQD-Mini LED

Smart TV: Google TV

HDR: HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ

TCL QM8L обеспечивает качество изображения флагманского уровня по вполне доступной цене. Экспертов впечатлила яркость моделей с большими экранами, а также то, что технология Mini-LED позволила сохранить высокую детализацию изображения.

Экран имеет более 2000 зон локального затемнения, которые обеспечивают четкое разделение светлых и темных участков. Цвета выглядят насыщенными и живыми. Тестировщики не заметили никаких засветов или ореолов ни при просмотре фильмов и спортивных трансляций, ни во время игр на консоли. Подсветка отлично справляется с прорисовкой деталей и сохранением четкости изображения даже при ярком внешнем освещении.

Видео дня

Модель QM8L поддерживает форматы HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS — набор возможностей, которым не могут похвастаться в полной мере конкуренты от LG, Sony и Samsung. Еще одна примечательная особенность — система Enhanced Halo Control в светодиодной подсветке. Она призвана минимизировать эффект ореола (размытие света вокруг ярких объектов на темном фоне), и, поработав с HDR-контентом, специалисты подтверждают: на практике этот эффект практически незаметен. Качество звука неплохое, однако для полноценного эффекта домашнего кинотеатра стоит приобрести саундбар.

Одним из заметных недостатков стала фирменная технология TCL Deep Color System, призванная улучшать качество изображения и расширять цветовой охват до 100%. Заявление смелое, но измерения не подтвердили столь высоких показателей. Тем не менее, эксперты отметили насыщенные, яркие цвета — их интенсивность превосходит показатели, типичные для большинства телевизоров с технологией Mini-LED.

Модель QM8L отлично подходит для игр. Она оснащена четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 4K при частоте обновления 120 или 144 Гц (правда, для использования повышенной частоты соответствующую настройку нужно активировать в меню). На консоли PS5 запустили игры с частотой 120 кадров в секунду — никаких раздражающих рывков изображения не наблюдалось.

Roku Plus Series: лучший телевизор до 500 долларов

Roku Plus Series Фото: cnet.com

Характеристики:

Диагональ экрана: 55, 65 и 75 дюймов

Разрешение: 4K

Тип панели: QLED с подсветкой mini-LED

Smart TV: Roku TV

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+

Roku Plus Series — неплохой бюджетный телевизор. Серия Plus относится к среднему ценовому сегменту Roku и предлагает удачное сочетание производительности и стоимости.

Высокое качество изображения обеспечивается подсветкой mini-LED — решение, которое редко встречается в данной ценовой категории. В сочетании с панелью QLED телевизоры серии Plus выдают четкую картинку с высокой контрастностью, глубокими темными тонами и насыщенными цветами. Конечно, подобные характеристики можно найти и у других моделей, но 55-дюймовый телевизор серии Plus стоит менее 500 долларов.

У серии Plus есть и свои недостатки. Это бюджетный вариант, но в ходе некоторых тестов модель показала весьма средние результаты. Например, яркость в целом хорошая, однако в условиях тестового помещения телевизор с трудом справлялся с бликами и отражениями. Качество звука также можно назвать средним: эксперты заметили, что на пиковой громкости в саундтреках к фильмам терялись некоторые мелкие детали. Ситуацию может исправить покупка саундбара, но это потребует дополнительных затрат.

Частота обновления экрана составляет стандартные 60 Гц (а не 120 Гц, предпочтительные для владельцев Xbox Series X и PlayStation 5), поэтому игровые характеристики серии Plus можно назвать лишь средними. Тем не менее, при выборе входа, к которому подключена игровая консоль, автоматически активируется игровой режим (Auto Game Mode); тестировщики зафиксировали задержку ввода на уровне 11,5 мс, что является низким показателем для телевизора этой ценовой категории.

Hisense U8QG: лучший телевизор до 1000 долларов

Hisense U8QG Фото: Future

Характеристики:

Размеры экрана: 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов

Разрешение: 4K

Тип панели: QLED с подсветкой Mini-LED

Smart TV: Google TV

Поддержка HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Эксперты отмечают отличное соотношение цены и качества. Модель с диагональю 55 дюймов позволит уложиться в бюджет до 1000 долларов.

Яркость экрана U8QG соперничает с показателями телевизоров, стоящих значительно дороже. Например, в ходе тестов специалисты сравнили яркость U8QG (при 10% заполнении экрана белым цветом в режиме Filmmaker) с моделью QN90F и обнаружили, что показатель U8QG выше на 1251 нит — это весьма существенная разница. Точное управление локальным затемнением подсветки Mini-LED отлично работает с контентом в формате HDR (поддерживаются как Dolby Vision, так и HDR10+), обеспечивая глубокие тени и высокую детализацию самых ярких участков изображения. Цвета на U8QG выглядели насыщенными, а антибликовое покрытие экрана в сочетании с высокой яркостью делает эту модель хорошим выбором для просмотра спортивных трансляций днем.

Однако аудиосистема (конфигурация 4.1.2, мощность 72 Вт) не слишком впечатлила. Она обеспечивает четкое звучание диалогов и хороший эффект погружения при просмотре фильмов, но у тестировщиков возникли замечания к работе встроенного сабвуфера.

Возможности для игр включают поддержку разрешения 4K с частотой обновления 165 Гц, а также технологий FreeSync Premium Pro, Dolby Vision и HDR10+ при подключении через любой из трех портов HDMI 2.1.

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