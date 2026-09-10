Найкращі телевізори вересня 2026 року: огляд моделей від TCL, Roku, Hisense (фото)

До рейтингу увійшли телевізори TCL QM8L, Roku Plus Series та Hisense U8QG.

Видання techradar.com опублікувало свіжий огляд телевізорів, як то кажуть, на всі випадки життя. Фокус обрав три найцікавіші моделі.

TCL QM8L: найкращий телевізор загалом

TCL QM8L Фото: tomsguide.com

Характеристики:

Діагональ екрану: 65, 75, 85 та 98 дюймів

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: SQD-Mini LED

Smart TV: Google TV

HDR: HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ

TCL QM8L забезпечує якість зображення флагманського рівня за цілком доступною ціною. Експертів вразила яскравість моделей із великими екранами, а також те, що технологія Mini-LED дозволила зберегти високу деталізацію зображення.

Екран має понад 2000 зон локального затемнення, які забезпечують чітке розділення світлих і темних ділянок. Кольори виглядають насиченими та живими. Тестувальники не помітили жодних засвічень чи ореолів ані під час перегляду фільмів і спортивних трансляцій, ані під час ігор на консолі. Підсвічування чудово справляється з промальовуванням деталей і збереженням чіткості зображення навіть за яскравого зовнішнього освітлення.

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Модель QM8L підтримує формати HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos та DTS — набір можливостей, яким не можуть похвалитися в повній мірі конкуренти від LG, Sony та Samsung. Ще одна примітна особливість — система Enhanced Halo Control у світлодіодному підсвічуванні. Вона покликана мінімізувати ефект ореолу (розмиття світла навколо яскравих об’єктів на темному тлі), і, попрацювавши з HDR-контентом, фахівці підтверджують: на практиці цей ефект практично непомітний. Якість звуку непогана, однак для повноцінного ефекту домашнього кінотеатру варто придбати саундбар.

Одним із помітних недоліків стала фірмова технологія TCL Deep Color System, покликана покращувати якість зображення та розширювати колірний обхват до 100%. Заява смілива, але вимірювання не підтвердили таких високих показників. Проте експерти відзначили насичені, яскраві кольори — їхня інтенсивність перевищує показники, типові для більшості телевізорів із технологією Mini-LED.

Модель QM8L чудово підходить для ігор. Вона оснащена чотирма портами HDMI 2.1 із підтримкою роздільної здатності 4K при частоті оновлення 120 або 144 Гц (щоправда, для використання підвищеної частоти відповідне налаштування потрібно активувати в меню). На консолі PS5 запустили ігри з частотою 120 кадрів на секунду — ніяких дратівливих ривків зображення не спостерігалося.

Серія Roku Plus: найкращий телевізор вартістю до 500 доларів

Серія Roku Plus Фото: cnet.com

Характеристики:

Діагональ екрану: 55, 65 та 75 дюймів

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: QLED з підсвічуванням mini-LED

Smart TV: Roku TV

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+

Серія Roku Plus — непоганий бюджетний телевізор. Серія Plus належить до середнього цінового сегмента Roku та пропонує вдале поєднання продуктивності та вартості.

Висока якість зображення забезпечується підсвічуванням mini-LED — рішенням, яке рідко зустрічається в цій ціновій категорії. У поєднанні з панеллю QLED телевізори серії Plus забезпечують чітке зображення з високою контрастністю, глибокими темними тонами та насиченими кольорами. Звісно, подібні характеристики можна знайти й у інших моделях, але 55-дюймовий телевізор серії Plus коштує менше 500 доларів.

У серії Plus є й свої недоліки. Це бюджетний варіант, але під час деяких тестів модель показала досить посередні результати. Наприклад, яскравість загалом хороша, проте в умовах тестового приміщення телевізор ледве справлявся з відблисками та віддзеркаленнями. Якість звуку також можна назвати середньою: експерти помітили, що на піковій гучності в саундтреках до фільмів губилися деякі дрібні деталі. Ситуацію можна виправити, придбавши саундбар, але це вимагатиме додаткових витрат.

Частота оновлення екрану становить стандартні 60 Гц (а не 120 Гц, які вважаються кращими для власників Xbox Series X та PlayStation 5), тому ігрові характеристики серії Plus можна назвати лише середніми. Проте під час вибору входу, до якого підключена ігрова консоль, автоматично активується ігровий режим (Auto Game Mode); тестувальники зафіксували затримку введення на рівні 11,5 мс, що є низьким показником для телевізора цієї цінової категорії.

Hisense U8QG: найкращий телевізор вартістю до 1000 доларів

Hisense U8QG Фото: Future

Характеристики:

Розміри екрану: 55, 65, 75, 85 та 100 дюймів

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: QLED з підсвічуванням Mini-LED

Smart TV: Google TV

Підтримка HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Експерти відзначають чудове співвідношення ціни та якості. Модель із діагоналлю 55 дюймів дозволить вкластися в бюджет до 1000 доларів.

Яскравість екрану U8QG не поступається показникам телевізорів, які коштують значно дорожче. Наприклад, під час тестів фахівці порівняли яскравість U8QG (при 10% заповненні екрана білим кольором у режимі Filmmaker) з моделлю QN90F і виявили, що показник U8QG вищий на 1251 ніт — це досить істотна різниця. Точне керування локальним затемненням підсвічування Mini-LED чудово працює з контентом у форматі HDR (підтримуються як Dolby Vision, так і HDR10+), забезпечуючи глибокі тіні та високу деталізацію найяскравіших ділянок зображення. Кольори на U8QG виглядали насиченими, а антиблікове покриття екрана в поєднанні з високою яскравістю робить цю модель хорошим вибором для перегляду спортивних трансляцій вдень.

Однак аудіосистема (конфігурація 4.1.2, потужність 72 Вт) не надто вразила. Вона забезпечує чітке звучання діалогів і хороший ефект занурення під час перегляду фільмів, але у тестувальників виникли зауваження щодо роботи вбудованого сабвуфера.

Можливості для ігор включають підтримку роздільної здатності 4K із частотою оновлення 165 Гц, а також технологій FreeSync Premium Pro, Dolby Vision та HDR10+ при підключенні через будь-який із трьох портів HDMI 2.1.

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