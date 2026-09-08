5 смартфонів замість Pixel 11 Pro: чим кращі Samsung Galaxy, OnePlus, POCO i Redmagic (фото)

У огляді представлені такі моделі, як Samsung Galaxy S26, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, Redmagic 11S Pro та Galaxy Z Flip 8.

Новий Pixel 11 Pro від Google — вражаючий флагман, але якщо екосистема Pixel вас не приваблює, завжди можна звернути увагу на ці альтернативи, пише bgr.com.

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Для тих, хто шукає компактний телефон, Galaxy S26 стане альтернативою Pixel 11 Pro — особливо якщо важлива висока продуктивність. Модель із 256 ГБ пам’яті коштує 899 доларів (приблизно на 200 доларів дешевше за смартфон від Google), але при цьому оснащена екраном аналогічного рівня та процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 — одним із найкращих чіпів для ігор 2026 року.

З іншого боку, Pixel 11 Pro виграє за якістю камери та часом автономної роботи. Камера Galaxy S26 включає основний модуль на 50 МП, надширококутний об'єктив на 12 МП і телеоб'єктив на 10 МП з 3-кратним оптичним зумом; у Google ж набір інший: основний модуль на 50 МП, надширококутний на 48 МП і телеоб'єктив на 48 МП з 5-кратним зумом. Ємність акумулятора S26 становить 4300 мА·год проти 4850 мА·год у Pixel; різниця невелика, але в критичній ситуації вона може мати значення.

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Крім того, обидві моделі відрізняються одним із найтриваліших термінів програмної підтримки серед Android-смартфонів, що робить їх чудовим вибором на майбутнє. S26 також доступний у версії Ultra, але вона коштує дорожче за Pixel 11 Pro і підійде тим, хто готовий заплатити більше.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 — гідна альтернатива Pixel 11 Pro, особливо для тих, кому важлива автономність. Базова версія за 899 доларів оснащена 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем на 256 ГБ та акумулятором ємністю 7300 мА·год. Це один із найкращих Android-смартфонів 2026 року за часом роботи без підзарядки; крім того, він підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт і бездротову — 50 Вт.

Що стосується ігрової продуктивності, модель OnePlus також виглядає привабливішою. Завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5 вона краще справляється з іграми та ресурсоємними завданнями, ніж чіп Tensor G6 від Google. Його екран з діагоналлю 6,78 дюйма в підтримуваних іграх здатний забезпечувати частоту оновлення 165 Гц, тоді як Pixel 11 Pro відрізняється більш компактним корпусом.

З іншого боку, смартфон від Google виграє завдяки якості камер та тривалій програмній підтримці. OnePlus 15 оснащений трьома сенсорами по 50 Мп, однак його телеоб'єктив забезпечує лише 3,5-кратний оптичний зум, поступаючись 5-кратному збільшенню у Pixel. OnePlus обіцяє 4 великі оновлення Android і шість років випуску патчів безпеки, тоді як Google гарантує 7 років підтримки.

POCO F8 Ultra

POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Poco F8 Ultra — ще одна альтернатива Pixel 11 Pro; цей смартфон робить акцент скоріше на "залізі", ніж на ПЗ, пропонуючи потужний процесор за ціною близько 889 доларів. Пристрій оснащений чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Завдяки високій продуктивності F8 Ultra перевершує за потужністю не тільки Pixel 11 Pro, але й OnePlus 15.

Крім того, Poco F8 Ultra має перевагу в плані акумулятора. Він отримав акумулятор ємністю 6500 мА·год (проти 4850 мА·год у Pixel) і підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт, а також бездротову зарядку на 50 Вт. У тестах на безперервну роботу Poco F8 Ultra протримався близько 16 год 32 хв, тоді як результат Pixel 11 Pro в аналогічних умовах склав 13 год 29 хв.

Смартфон також отримав більший AMOLED-екран (6,9 дюйма) та модуль камер із трьома сенсорами по 50 Мп, зокрема перископічний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом.

Redmagic 11S Pro

Смартфон RedMagic 11S Pro Фото: gsmarena.com

Redmagic 11S Pro — чудовий вибір для тих, кому потрібен потужний смартфон, але хто хоче заощадити порівняно з купівлею Pixel 11 Pro. За стартову ціну в 899 доларів ви отримуєте сучасний пристрій із 12 ГБ оперативної пам’яті, накопичувачем на 256 ГБ і процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, доповненим чіпом RedCore R4, який спеціально розроблений для підвищення ігрової продуктивності. Смартфон також оснащений AMOLED-екраном, бічними тригерами та системою рідинного охолодження, що робить його однією з найкращих моделей для мобільного геймінгу.

У вимогливих іграх, таких як Genshin Impact, або в змагальних проектах на кшталт Fortnite, ця висока обчислювальна потужність дозволяє довше підтримувати стабільну роботу. Система охолодження допомагає мінімізувати падіння продуктивності, спричинене нагріванням внутрішніх компонентів, з яким часто стикаються звичайні смартфони. Однак за це доводиться платити якістю камер (у 11S Pro вони поступаються аналогам) та відсутністю довгострокової програмної підтримки.

Galaxy Z Flip 8

Смартфон Galaxy Z Flip 8 Фото: allround-pc.com

Якщо ви хочете мати складаний смартфон, але вважаєте флагмани Samsung і Motorola занадто громіздкими або дорогими, Galaxy Z Flip8 стане вдалим вибором, хоча його концепція й відрізняється від підходу Google до Pixel 11 Pro. За ціною 1199 доларів він коштує трохи дорожче, але ви отримуєте складаний пристрій замість смартфона традиційного форм-фактора. У складеному вигляді зовнішній 4,1-дюймовий екран дозволяє переглядати сповіщення, користуватися додатками та виконувати інші дії, не відкриваючи телефон.

У розкладеному стані діагональ екрану Galaxy Z Flip8 становить 6,9 дюйма; пристрій працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, що забезпечує високу продуктивність в іграх, ресурсоємних додатках та в багатозадачному режимі. Складана конструкція дозволяє зафіксувати смартфон у напіввідкритому положенні для зйомки фото та відео або спілкування за допомогою відеозв’язку — багато функцій Galaxy Z Flip використовують саме цю особливість. З іншого боку, Pixel 11 Pro пропонує якіснішу систему камер, особливо в плані можливостей зуму.

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