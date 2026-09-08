Компактна зарядна станція Anker SOLIX C300 DC для смартфонів, ноутбуків та гаджетів (фото)

Зарядний пристрій підходить для живлення будь-якої електроніки, а також може використовуватися як ліхтарик.

Нещодавно було представлено компактну зарядну станцію Anker SOLIX C300 DC ємністю 90 000 мА·год і максимальною вихідною потужністю 300 Вт. Вона підійде для заряджання смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів, повідомляє "Фокус".

Основна відмінність цієї зарядної станції від аналогів полягає в тому, що вона не має класичних розеток на 230 В. Завдяки відсутності інвертора змінного струму пристрій виявився на 30 % компактнішим за стандартні моделі такого типу. Однак, якщо все ж розетки потрібні, то в новій лінійці виробника є Anker SOLIX C300 (AC) , оснащена розетками змінного струму (230 В), але має більші габарити та вагу.

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Станція оснащена двома двонаправленими USB-C (Power Delivery 3.1 до 140 Вт),одним вихідним USB-C до 100 Вт, одним USB-C до 15 Вт і двома USB-A до 12 Вт, а також прикурювачем. Її можна зарядити до 80% всього за 1 годину при одночасному використанні двох вхідних портів USB-C потужністю по 140 Вт.

Anker SOLIX C300 DC Фото: androidpolice.com

Варто зазначити, що пристрій підтримує заряджання від портативних сонячних панелей потужністю до 100 Вт через вхід XT60.

Модель важить лише 2,8 кг, оснащена вбудованою висувною LED-лампою (працює як ліхтарик) і підтримує керування через мобільний додаток Anker за допомогою Wi-Fi та Bluetooth.

Технічні характеристики Anker SOLIX C300 DC:

Порти: 2 USB-C, 1 USB-C, 1 USB-C, 2 USB-A, автомобільна розетка 12 В

Акумулятор: LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)

Швидка зарядка: є

Сонячний генератор: є

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