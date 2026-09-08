5 простих телефонів замість смартфонів: моделі з мінімумом функцій та кнопками (фото)

У огляді представлено моделі Jelly Star, Minimal Phone, Mudita Kompakt, F1 Horizon Bluebird та Light Phone III.

Сучасні смартфони — це, по суті, міні-комп’ютери, здатні виконувати широкий спектр завдань. Однак вони постійно забирають час у користувачів завдяки нескінченним соціальним мережам та відеопотокам. Мінімалістичні телефони позбавлені більшості елементів, що відволікають увагу, пише bgr.com.

Minimal Phone

Телефон Minimal Phone 2 Фото: скриншот

Minimal Phone, успішний краудфандинговий проєкт, поставив собі за мету стати першим QWERTY-телефоном з електронним чорнилом. Він працює під управлінням Android 14 і постачається з вбудованими базовими додатками для електронної пошти, повідомлень, дзвінків, карт і музики. Тут немає зайвого ПЗ, на видалення якого доводиться витрачати час, але на відміну від інших телефонів із мінімалістичним дизайном, Minimal Phone пропонує Google Play Store.

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Чорно-білий 4,3-дюймовий дисплей робить прокрутку нецікавою через відсутність яскравих, висококонтрастних кольорів, які стимулюють викид дофаміну. Крім того, його низька частота оновлення в поєднанні з необхідністю натискати кнопку на бічній панелі для оновлення дисплея після тривалого прокручування аж ніяк не сприяють зануренню в екран.

Наразі на Kickstarter триває кампанія щодо Minimal Phone 2. Його випуск відбудеться у грудні 2026 року. Він буде меншим за розміром, матиме OLED-дисплей та додатки, призначені для цілеспрямованого використання, а не для прокручування.

Mudita Kompakt

Телефон Mudita Kompakt Фото: e ink

Mudita Kompakt — ще один мінімалістичний телефон із 4,3-дюймовим дисплеєм з електронним чорнилом. Його чиста ОС MuditaOS K взагалі ніяк не пов'язана з продуктами Google і не має можливості фонового відстеження, тобто вона не збирає дані користувачів. Пристрій пропонує набір додатків, розроблених насамперед для мінімалістичного інтерфейсу та дисплея E-ink. Однак можна завантажувати потрібні сторонні додатки.

Під кришкою встановлено чотириядерний процесор MediaTek MT6761V з 3 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Слот для карт пам’яті microSD дозволяє розширити внутрішню пам’ять. Модель оснащена акумулятором ємністю 3300 мА·год, який може працювати до 6 днів без підзарядки, 8-мегапіксельною камерою та аудіороз'ємом 3,5 мм. Що стосується додаткових можливостей щодо конфіденційності, у Mudita Kompakt є спеціальна кнопка автономного режиму, яка відключає апаратні функції, такі як мікрофон, GSM-модем, Bluetooth, Wi-Fi та камера. Ціна на Amazon: 379 доларів.

Light Phone III

Телефон Light Phone III Фото: The Light Phone Inc

Light Phone III вийшов у березні 2025 року, але його можна замовляти лише партіями, щоб тримати виробництво під контролем. Станом на серпень 2026 року поставки наступної партії телефонів розпочнуться в листопаді.

Він оснащений 3,92-дюймовим монохромним AMOLED-дисплеєм, працює під управлінням спеціальної версії Android під назвою LightOS, має налаштовуване меню, до якого можна додати всі необхідні додатки, такі як телефон, будильник, календар, маршрути, музику. Виробник також надав спільноті інструменти з відкритим вихідним кодом для створення додатків для цього пристрою.

Серед інших характеристик Light Phone III — чипсет Qualcomm SM 4450 із 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті. На жаль, слота для карт пам’яті microSD немає. Він також має 12-мегапіксельну камеру, аудіороз’єм 3,5 мм та вбудовані стереодинаміки. За ціною 899 доларів він відповідає рівню флагманського смартфона преміум-класу, такого як Samsung Galaxy S26.

F1 Horizon Bluebird

F1 Horizon Bluebird Фото: dumbwireless.com

F1 Horizon Bluebird коштує 279 доларів і працює під управлінням спеціальної версії Android під назвою BasicOS, яка виглядає як значно розширена версія Android 8.1. Окрім дзвінків та надсилання SMS-повідомлень, пристрій також має додаток погоди, карту, диктофон та автономний музичний плеєр — музику можна завантажувати в його 16 ГБ пам’яті за допомогою кабелю USB-C.

По суті, F1 Horizon Bluebird не підтримує Google, але в ньому встановлено один додаток Google під назвою Waze. З клавіатурою він працює не дуже добре, але, на щастя, телефон-розкладачка має сенсорний екран. Щодо підключення, телефон підтримує Bluetooth, стільниковий зв’язок, Wi-Fi та точку доступу. Однак у нього немає веб-браузера, додатків для соціальних мереж, магазинів додатків чи можливостей для перегляду відео, які є одними з найбільш відволікаючих і таких, що викликають звикання, додатків на смартфоні. Фактично, його можливості Wi-Fi призначені лише для передачі даних, а не для перегляду.

Jelly Star

Телефони Jelly Star

Jelly Star працює під управлінням Android 13, але користуватися ним часто не вийде, оскільки діагональ екрана становить лише 3 дюйми, що дорівнює розміру кредитної картки.

Смартфон оснащений чипсетом MediaTek Helio G99 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті, що забезпечує гідну ігрову продуктивність на середніх налаштуваннях. Але, знову ж таки, невеликий екран може відштовхувати від ігор, оскільки елементи інтерфейсу будуть щільно розміщені на екрані. Він також оснащений 256 ГБ вбудованої пам’яті (з можливістю розширення за допомогою картки microSD), яка чудово підходить для зберігання високоякісного звуку для прослуховування за допомогою дротових навушників. Збоку розташована кнопка з можливістю програмування для виконання різних функцій на телефоні.

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