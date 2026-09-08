Зарядні станції стали потужнішими та легшими: що відомо про лінійку EcoFlow RIVER Gen4 (фото)

EcoFlow представила на виставці IFA 2026 нове покоління портативних електростанцій, при цьому компанія обіцяє більшу потужність у значно меншому та легшому корпусі.

Нова лінійка RIVER Gen4 була перепроектована з акцентом на портативність. Вона призначена для тих, хто шукає компактне резервне джерело живлення, яке не потребує носити з собою громіздкий акумулятор, пише channelnews.com.au.

RIVER 260 Gen4 початкового рівня оснащена акумулятором ємністю 256 Вт·год, безперервною потужністю 300 Вт змінного струму та потужністю до 600 Вт завдяки технології EcoFlow X-Boost для сумісних пристроїв. З вагою близько 3 кг пристрій досить компактний, щоб його можна було легко переносити. За даними виробника, нова модель майже на 30% менша та на 16,9% легша за попередню модель RIVER 3 при порівнянній потужності.

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Компанія також представила більшу модель RIVER 520 Gen4, яка подвоює ємність до 512 Вт·год і збільшує безперервну вихідну потужність змінного струму до 500 Вт, а за допомогою X-Boost можна отримати до 1000 Вт. Він важить близько 4,6 кг і призначений для тривалих поїздок, використання додаткових пристроїв та легкого створення резервних копій вдома.

Зарядна станція RIVER 520 Gen4 від EcoFlow Фото: EcoFlow

Є також менший за розміром і легший акумулятор RIVER 260 Gen4. Його потужність 256 Вт·год може забезпечити портативне живлення для всього: від смартфонів і камер до ноутбуків, ліхтарів та іншого малопотужного обладнання, і все це без значного збільшення ваги корпусу.

Питання заряджання також було вирішено в нових моделях. Компанія EcoFlow стверджує, що RIVER 260 Gen4 може зарядитися до 80 % всього за 42 хвилини, а двонаправлене з'єднання USB-C потужністю 140 Вт підтримує зарядку від сумісних джерел постійного струму, сонячної батареї та автомобіля.

Нові електростанції також оснащені функцією ДБЖ із часом перемикання менше 10 мілісекунд, тому підключені пристрої продовжують працювати навіть у разі непередбачених перебоїв у постачанні електроенергії.

EcoFlow позиціонує RIVER Gen4 як нове бачення того, якою має бути портативна електростанція: замість простого збільшення ємності акумулятора компанія зосередилася на тому, щоб зробити обладнання зручнішим для перенесення та практичнішим для відключення від мережі.

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