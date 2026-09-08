5 смартфонів OnePlus, які прослужать до 2031 року: про які моделі йдеться (фото)

OnePlus залишає європейський ринок, але деякі моделі ще матимуть оновлення протягом багатьох років. Деякі з них — аж до 2030-х років.

П’ять смартфонів OnePlus отримуватимуть підтримку програмного забезпечення до 2029 року і далі: від OnePlus 12 2024 року, підтримка якого закінчиться на початку 2029 року, до OnePlus 15R 2025 року, підтримка якого триватиме аж до 2031 року, пише bgr.com.

OnePlus 12

OnePlus 12 Фото: tomsguide.com

Найстарішим смартфоном у лінійці, підтримка програмного забезпечення якого триватиме до 2029 року, є OnePlus 12. Цей пристрій випущено у 2024 році, причому OnePlus обіцяє 4 роки оновлень ОС та 5 років оновлень безпеки. Очікується, що OnePlus 12 отримає оновлення ОС аж до Android 18, а оновлення Android 17 наразі перебуває на стадії тестування і, як очікується, офіційно буде випущено в грудні 2026 року. Наступного року залишиться ще одне оновлення ОС, а потім пристрій отримуватиме оновлення безпеки до початку 2029 року, а повна підтримка програмного забезпечення припиниться в січні того ж року.

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Завдяки процесору Snapdragon 8 Gen 3 продуктивність має залишатися високою й у 2029 році, тому найближчим часом пристрій не втратить своєї актуальності. Це особливо актуально, оскільки OnePlus 12 оснащений 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, що гарантує максимально плавну багатозадачність у той час, коли інші смартфони обмежують обсяг своєї оперативної пам’яті.

Іншими словами, OnePlus 12 не тільки прослужить довгі роки завдяки тривалій підтримці компанії, але й забезпечить високу продуктивність завдяки потужному обладнанню, гарантуючи, що його оновлення варто встановлювати, щоб телефон залишався максимально безпечним якомога довше.

OnePlus 13

OnePlus 13 Фото: Tech Advisor

З випуском OnePlus 13 на початку 2025 року компанія подовжила термін підтримки ПЗ, додавши ще один рік оновлень безпеки — до 6 років, що значно наближає її до таких конкурентів, як Google та Samsung. Це хороша новина для власників OP, оскільки вони можуть розраховувати на оновлення безпеки у 2031 році, що гарантує, що цей телефон залишатиметься безпечним ще 5 років.

Смартфон оснащений Snapdragon 8 Elite, який сам по собі здатний підтримуватися до 8 років. Якщо ви захочете встановити власне ПЗУ, коли підтримка OnePlus нарешті закінчиться, цей потужний процесор зможе обробляти найвимогливіші додатки. Як і модель 12, модель 13 пропонує завантажувач, який легко розблокувати, а це означає, що прошивка спеціального ПЗУ, такого як LineageOS, для розширення підтримки програмного забезпечення за межі того, що пропонує OnePlus, буде простим процесом.

OnePlus 13R

OnePlus 13R Фото: phonearena.com

Власники OnePlus 13R, випущеного у 2025 році, отримають 4 роки оновлень ОС та 6 років оновлень безпеки. 13R оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3, а це означає, що можна розраховувати на достатню продуктивність, яка задовольнить їхні потреби протягом наступних 5 років, доки підтримка не припиниться. А оскільки цей телефон, як і будь-яка інша модель OP, має розблоковуваний завантажувач, неофіційну підтримку можна розширити за рахунок вибору стороннього ПЗУ.

Ще однією перевагою OnePlus 13R є кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мА·год, який є більшим, ніж у інших телефонів такого розміру, і має дещо подовжити термін служби. Дисплей із роздільною здатністю 2780x1264 (1,5K) також забезпечує тривалий час автономної роботи, запобігаючи енергоспоживанню, яке спостерігається у більш щільного 2K-дисплея, як у OnePlus 13.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 просто вражає своїм процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, який, як і раніше, залишається найновішим і найпотужнішим мобільним чипом від Qualcomm (не плутати зі звичайним Snapdragon 8 Gen 5, який використовується в 15R). Таким чином, хоча OnePlus 15 на даний момент вже майже рік на ринку, він, як і раніше, вважається одним із найпотужніших Android-смартфонів. Хоча існують моделі з 12 ГБ і 16 ГБ ОЗУ, гарною новиною є те, що OP перейшла на LPDDR5X Ultra та LPDDR5X Ultra+ відповідно, пропонуючи вищу швидкість роботи, ніж попередні моделі.

У телефоні також встановлено гігантський кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7300 мА·год, який забезпечує понад 24 години роботи екрана і, як очікується, прослужить 6 років, перш ніж його ємність знизиться до 70% від початкової. У OnePlus 15 також простіше увійти в систему завдяки ультразвуковому 3D-датчику відбитків пальців, який усуває основну проблему попередніх моделей. 50-мегапіксельна камера Hasselblad також підійде тим, хто цікавиться фотографією на ходу.

Ця модель отримає 4 роки оновлень ОС — аж до Android 20. Оновлення безпеки будуть доступні ще довше — 6 років, а це означає, що телефон буде захищений до кінця 2031 року. Навіть у цьому випадку ви зможете безкоштовно перейти на прошивку, створену спільнотою, та розширити підтримку завдяки розблокованому завантажувачу.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Модель 15R користується перевагами нової політики оновлень OnePlus, яка гарантує 4 роки оновлень ОС та 6 років оновлень безпеки. Хоча дехто може замислитися, чи є сенс купувати телефон OnePlus зараз, модель 15R є вагомим аргументом на користь програмного забезпечення, яке підтримуватиметься до кінця 2031 року. Телефон постачається з Android 16 і, як очікується, отримає оновлення ОС аж до Android 20. Ви отримуєте Snapdragon 8 Gen 5, кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7400 мА·год (більше, ніж у 15) для живлення OLED-екрана з роздільною здатністю 2800 x 1272 та частотою 165 Гц.

Він також отримав вищий рівень захисту: IP66, IP68 та IP69K. Це означає, що телефон практично нечутливий до потрапляння води. Хоча 50-мегапіксельна камера є лише подвійною системою, це захід зі скорочення витрат, багато в чому схожий на перехід на панель LTPS замість дисплея LTPO, а це означає, що телефон спроектований скоріше як робоча конячка.

Головна причина, через яку акумулятор має бути таким великим, полягає в тому, що LTPS-дисплей не може масштабуватися до 1 Гц, а це означає, що телефону доводиться різко збільшувати час автономної роботи, встановлюючи акумулятор більшого розміру, щоб підтримувати фіксовану частоту оновлення. Збалансувавши це енергоспоживання за допомогою вдосконаленого акумулятора, надійного корпусу та розблокованого завантажувача, 15R гарантує, що власники, які дбають про свій бюджет, отримають максимальну довговічність пристрою. OnePlus 15R є підходящим і серйозним останнім варіантом для тих, хто хоче користуватися надійним телефоном до 2031 року або пізніше.

Раніше повідомлялося про 5 смартфонів, які за потужністю перевершують Pixel 11. Компанія Google нещодавно випустила Pixel 11, оснащений чіпсетом Tensor і дорожчий за свого попередника, проте існують й інші Android-смартфони, що перевершують його за продуктивністю.