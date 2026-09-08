5 телефонов OnePlus, которые прослужат до 2031 года: о каких моделях речь (фото)

OnePlus уходит с европейского рынка, но у некоторых телефонов впереди еще годы обновлений. Некоторые из них охватывают даже 2030-е годы.

Пять смартфонов OnePlus будут получать поддержку ПО до 2029 года и далее: от OnePlus 12 2024 года, поддержка которого закончится в начале 2029 года, до OnePlus 15R 2025 года, поддержка которого будет продолжаться вплоть до 2031 года, пишет bgr.com.

OnePlus 12

OnePlus 12 Фото: tomsguide.com

Самым старым телефоном в линейке, поддержка ПО которого будет поддерживаться до 2029 года, является OnePlus 12. Это устройство выпущено в 2024 году, причем OnePlus обещает полные 4 года обновлений ОС и 5 лет обновлений безопасности. Ожидается, что OnePlus 12 получит обновления ОС до Android 18, а обновление Android 17 в настоящее время находится на стадии тестирования и, как ожидается, официально будет выпущено в декабре 2026 года. В следующем году останется еще одно обновление ОС, а затем он будет получать обновления безопасности до начала 2029 года, а полная поддержка программного обеспечения прекратится в январе того же года.

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Благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3 производительность должна оставаться высокой и в 2029 году, поэтому в ближайшее время устройство не будет чувствовать себя устаревшим. Это особенно верно, поскольку OnePlus 12 оснащен 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что гарантирует максимально плавную многозадачность в то время, когда смартфоны ограничивают свою оперативную память.

Другими словами, OnePlus 12 не только прослужит долгие годы благодаря длительной поддержке компании, но и обеспечит высокую производительность благодаря мощному оборудованию, гарантируя, что его обновления стоит устанавливать, чтобы телефон оставался максимально безопасным как можно дольше.

OnePlus 13

OnePlus 13 Фото: Tech Advisor

С запуском OnePlus 13 в начале 2025 года компания увеличила поддержку ПО, добавив еще один год обновлений безопасности — до 6-ти, что намного ближе к конкурентам, таким как Google и Samsung. Это хорошая новость для владельцев OP, поскольку они могут ожидать обновлений безопасности в 2031 году, гарантируя, что этот телефон останется безопасным еще 5 лет.

Смартфон оснащен Snapdragon 8 Elite, который сам по себе способен поддерживаться до 8-ми лет. Если вы захотите установить собственное ПЗУ, когда поддержка OnePlus наконец закончится, этот мощный процессор будет в состоянии обрабатывать самые требовательные приложения. Как и 12, 13 предлагает легко разблокируемый загрузчик, а это означает, что прошивка специального ПЗУ, такого как LineageOS, для расширения поддержки ПО за пределами того, что предлагает OnePlus, будет простым процессом.

OnePlus 13R

OnePlus 13R Фото: phonearena.com

Владельцы OnePlus 13R, выпущенного в 2025 году, получат 4 года обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности. 13R оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, а это означает, что можно рассчитывать на достаточную производительность, которая удовлетворит их потребности в течение следующих 5 лет, пока поддержка не прекратится. А поскольку этот телефон, как и любая другая модель OP, предлагает разблокируемый загрузчик, неофициальную поддержку можно расширить за счет выбора стороннего ПЗУ.

Еще одним достоинством OnePlus 13R является кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч, который больше, чем у других телефонов такого размера, и должен немного увеличить срок службы. Дисплей с разрешением 2780x1264 (разрешение 1,5K) также обеспечивает длительное время автономной работы, избегая энергопотребления, которое наблюдается у более плотного 2K-дисплея, как в OnePlus 13.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 просто поражает своим процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, который по-прежнему остается новейшим и топовым мобильным чипом от Qualcomm (не путать с обычным Snapdragon 8 Gen 5, используемым в 15R). Таким образом, хотя OnePlus 15 на данный момент уже почти год, он по-прежнему считается одним из самых мощных телефонов Android. Хотя существуют модели с 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ, хорошей новостью является то, что OP перешла на LPDDR5X Ultra и LPDDR5X Ultra+ соответственно, предлагая более высокую скорость кремния, чем предыдущие модели.

В телефоне также установлен гигантский кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7300 мАч, который обеспечивает более 24 ч работы экрана и, как ожидается, прослужит 6 лет, прежде чем его емкость упадет до 70% от первоначальной. В OnePlus 15 также проще войти в систему благодаря ультразвуковому 3D-датчику отпечатков пальцев, устраняющему основную проблему предыдущих моделей. 50-мегапиксельная камера Hasselblad также подойдет тем, кто интересуется фотографией на ходу.

Модель получит 4 года обновлений ОС — вплоть до Android 20. Обновления безопасности прослужат еще дольше — 6 лет, а это означает, что телефон будет в безопасности до конца 2031 года. Даже в этом случае вы сможете бесплатно перейти к созданному сообществом ПЗУ и расширить поддержку благодаря разблокируемому загрузчику.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Модель 15R пользуется преимуществами новой политики обновлений OnePlus, гарантирующей 4 года обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности. Хотя некоторые могут задаться вопросом, есть ли смысл покупать телефон OnePlus сейчас, 15R является хорошим аргументом в пользу ПО, которое будет поддерживаться до конца 2031 года. Телефон поставляется с Android 16 и, как ожидается, получит обновления ОС до Android 20. Вы получаете Snapdragon 8 Gen 5, кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7400 мАч (больше, чем у 15) для питания OLED-экрана с разрешением 2800 x 1272 и частотой 165 Гц.

Он также получил более высокий уровень защиты: IP66, IP68 и IP69K. Это означает, что телефон практически невосприимчив к попаданию воды. Хотя 50-мегапиксельная камера представляет собой всего лишь двойную установку, это мера по сокращению затрат, во многом похожая на переход на панель LTPS с дисплея LTPO, а это означает, что телефон спроектирован скорее как рабочая лошадка.

Основная причина, по которой батарея должна быть такой большой, заключается в том, что у LTPS-дисплея нет возможности масштабирования до 1 Гц, а это означает, что телефону приходится резко увеличивать время автономной работы, упаковывая элемент большего размера, чтобы поддерживать фиксированную частоту обновления. Балансируя это энергопотребление с переработанной батареей, надежным шасси и разблокируемым загрузчиком, 15R гарантирует, что владельцы, заботящиеся о своем бюджете, получат максимальную долговечность продукта. OnePlus 15R представляет собой подходящий и серьезный последний вариант для тех, кто хочет использовать надежный телефон до 2031 года или позже.

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