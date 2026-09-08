Зарядные станции стали мощнее и легче: что известно про линейку EcoFlow RIVER Gen4 (фото)

EcoFlow представила на выставке IFA 2026 новое поколение портативных электростанций, при этом компания обещает больше мощности в значительно меньшем и более легком корпусе.

Новая линейка RIVER Gen4 была перепроектирована с акцентом на портативность. Она предназначена для тех, кто ищет компактное резервное питание без необходимости носить с собой громоздкую батарею, пишет channelnews.com.au.

RIVER 260 Gen4 начального уровня оснащена аккумулятором емкостью 256 Втч, непрерывной мощностью 300 Вт переменного тока и мощностью до 600 Вт благодаря технологии EcoFlow X-Boost для совместимых устройств. При весе около 3 кг устройство достаточно маленькое, чтобы его можно было легко переносить. По данным производителя, новая модель почти на 30% меньше и на 16,9% легче предыдущей модели RIVER 3 при сопоставимой мощности.

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Компания также представила более крупный RIVER 520 Gen4, который удваивает мощность до 512 Втч и увеличивает непрерывную выходную мощность переменного тока до 500 Вт, а через X-Boost можно получить до 1000 Вт. Он весит около 4,6 кг и предназначен для длительных поездок, использования дополнительных устройств и легкого домашнего резервного копирования.

Зарядная станция RIVER 520 Gen4 от EcoFlow Фото: EcoFlow

Есть и меньший по размеру и более легкий аккумулятор RIVER 260 Gen4. Его мощность 256 Втч может обеспечить портативное питание для всего: от смартфонов и камер до ноутбуков, фонарей и другого маломощного снаряжения, и все это без значительного увеличения веса корпуса.

Зарядка также была решена в новых выпусках. EcoFlow утверждает, что RIVER 260 Gen4 может достичь 80% заряда всего за 42 минуты, а двунаправленное соединение USB-C мощностью 140 Вт поддерживает зарядку от совместимых установок постоянного тока, солнечной батареи и автомобиля.

Новые электростанции также оснащены функцией ИБП с временем переключения менее 10 миллисекунд, поэтому подключенные устройства продолжают работать даже при непредвиденных перебоях в подаче электроэнергии.

EcoFlow позиционирует RIVER Gen4 как переосмысление того, какой должна быть портативная электростанция: вместо простого увеличения емкости аккумулятора компания сосредоточилась на том, чтобы сделать оборудование более удобным для переноски и более практичным для отключения от сети.

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