5 простых телефонов на замену смартфонам: модели с минимум функций и кнопками (фото)

В обзоре представлены модели Jelly Star, Minimal Phone, Mudita Kompakt, F1 Horizon Bluebird и Light Phone III.

Современные смартфоны — это, по сути, мини-компьютеры, способные выполнять широкий спектр задач. Однако они постоянно крадут время у пользователей благодаря бесконечным соцсетям и видеопотокам. Минималистичные телефоны лишены большинства отвлекающих элементов, пишет bgr.com.

Minimal Phone

Телефон Minimal Phone 2 Фото: скриншот

Minimal Phone, успешный краудфандинговый проект, ставил перед собой цель стать первым QWERTY-телефоном с электронными чернилами. Он работает под управлением Android 14 и поставляется со встроенными базовыми приложениями для электронной почты, сообщений, звонков, карт и музыки. Здесь нет лишнего ПО, на удаление которого нужно тратить время, но в отличие от других телефонов с минималистским дизайном, Minimal Phone предлагает Google Play Store.

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Черно-белый 4,3-дюймовый дисплей делает скроллинг неинтересным из-за отсутствия ярких, высококонтрастных цветов, которые подпитывают выбросы дофамина. Кроме того, его медленная частота обновления в сочетании с необходимостью нажимать кнопку на боковой панели для обновления дисплея после длительной прокрутки вовсе не содействуют залипанию в экран.

В настоящее время проводится кампания на Kickstarter для Minimal Phone 2. Его релиз состоится в декабре 2026 года. Он будет меньше по размеру, будет иметь OLED-дисплей и иметь приложения, предназначенные для целенаправленного использования, а не для скроллинга.

Mudita Kompakt

Телефон Mudita Kompakt Фото: e ink

Mudita Kompakt — еще один минималистичный телефон с 4,3-дюймовым дисплеем с электронными чернилами. Его чистая ОС MuditaOS K вообще никак не связана с продуктами Google и не имеет возможности фонового отслеживания, т.е. она не собирает пользовательские данные. Аппарат предлагает набор приложений, разработанных в первую очередь для минималистского интерфейса и дисплея E-ink. Однако можно загружать нужные сторонние приложения.

Под капотом установлен четырехъядерный процессор MediaTek MT6761V с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Слот для карт памяти microSD позволяет расширить внутреннюю память. Модель оснащена аккумулятором емкостью 3300 мАч, который может работать до 6-ти дней без подзарядки, 8-мегапиксельной камерой и аудиоразъемом 3,5 мм. Что касается дополнительных возможностей конфиденциальности, у Mudita Kompakt есть специальная кнопка автономного режима, отключающая аппаратные функции, такие как микрофон, GSM-модем, Bluetooth, Wi-Fi и камера. Цена на Amazon: 379 долларов.

Light Phone III

Телефон Light Phone III Фото: The Light Phone Inc

Light Phone III был выпущен в марте 2025 года, но его можно заказывать только партиями, чтобы держать производство под контролем. По состоянию на август 2026 года поставки следующей партии телефонов начнутся в ноябре.

Он оснащен 3,92-дюймовым монохромным AMOLED-дисплеем, работает под управлением специальной версии Android под названием LightOS, имеет настраиваемое меню, в которое можно добавить все необходимые приложения, такие как телефон, будильник, календарь, маршруты, музыку. Производитель также предоставил сообществу инструменты с открытым исходным кодом для создания приложений для него.

Другие характеристики Light Phone III включают чипсет Qualcomm SM 4450 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. К сожалению, слота для карт памяти microSD нет. Он также имеет 12-мегапиксельную камеру и аудиоразъем 3,5 мм, встроенные стереодинамики. При цене 899 долларов он находится на уровне флагманского телефона премиум-класса, такого как Samsung Galaxy S26.

F1 Horizon Bluebird

F1 Horizon Bluebird Фото: dumbwireless.com

F1 Horizon Bluebird стоит 279 долларов и работает под управлением специальной версии Android под названием BasicOS, которая выглядит как сильно раздутая версия Android 8.1. Помимо звонков и отправки SMS-сообщений, аппарат также имеет приложение погоды, карту, диктофон и автономный музыкальный проигрыватель — можно загружать музыку в его 16 ГБ памяти с помощью кабеля USB-C.

По своей сути F1 Horizon Bluebird не имеет поддержки Google, но в него входит одно приложение Google под названием Waze. Когда дело доходит до планирования поездок, Waze лучше, чем Google Maps. С клавиатурой он работает не очень хорошо, но, к счастью, у телефона-раскладушки есть сенсорный экран. Что касается подключения, телефон поддерживает Bluetooth, сотовую связь, Wi-Fi и точку доступа. Однако у него нет веб-браузера, приложений для социальных сетей, магазинов приложений или возможностей видео, которые являются одними из самых отвлекающих и вызывающих привыкание приложений на смартфоне. Фактически, его возможности Wi-Fi предназначены только для передачи данных, а не для просмотра.

Jelly Star

Телефоны Jelly Star

Jelly Star работает под управлением Android 13, но использовать его часто не получится, так как экран имеет диагональ всего 3 дюйма, что равноценно размеру кредитной карты.

Смартфон оснащен чипсетом MediaTek Helio G99 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает достойную игровую производительность на средних настройках. Но, опять же, маленький экран может удержать от игр, поскольку элементы пользовательского интерфейса будут плотно упакованы на экране. Он также оснащен 256 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью карты microSD), которая отлично подходит для хранения высококачественного звука для прослушивания с помощью проводных наушников. Сбоку имеется кнопка с возможностью программирования для выполнения различных функций на телефоне.

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