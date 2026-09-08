Компактная зарядная станция Anker SOLIX C300 DC для смартфонов, ноутбуков и гаджетов (фото)

Зарядка подойдет для питания любой электроники, а также может использоваться в качестве фонаря.

Недавно была презентована компактная зарядная станция Anker SOLIX C300 DC емкостью 90 000 мА·ч и максимальной выходной мощностью 300 Вт. Она подойдет для зарядки смартфонов, ноутбуков и других гаджетов, передает Фокус.

Основное отличие данной зарядки от аналогов в том, что она не имеет классических розеток 230 В. Благодаря отсутствию инвертора переменного тока устройство получилось на 30% компактнее стандартных моделей подобного рода. Однако, если все же розетки нужны, то в новой линейке производителя есть Anker SOLIX C300 (AC), оснащенная розетками переменного тока (230 В), но имеющая бОльшие габариты и вес.

Відео дня

Станция оборудована двумя двунаправленными USB-C (Power Delivery 3.1 до 140 Вт),одним выходным USB-C до 100 Вт, одним USB-C до 15 Вт и двумя USB-A до 12 Вт, а также прикуривателем. Ее можно зарядить до 80% всего за 1 ч при одновременном использовании двух входящих портов USB-C мощностью по 140 Вт.

Anker SOLIX C300 DC Фото: androidpolice.com

Стоит отметить, что устройство поддерживает зарядку от портативных солнечных панелей мощностью до 100 Вт через вход XT60.

Модель весит всего 2,8 кг, снабжена встроенной выдвижной LED-лампой (работает в качестве фонаря) и имеет возможность поддерживает управления через мобильное приложение Anker по Wi-Fi и Bluetooth.

Технические характеристики Anker SOLIX C300 DC:

Порты: 2 USB-C,1 USB-C, 1 USB-C, 2 USB-A, автомобильная розетка 12 В

Аккумулятор: LiFePO4 (литий-железо-фосфат)

Быстрая перезарядка: есть

Солнечный генератор: есть

Ранее писали про 5 простых телефонов на замену смартфонам. В обзоре представлены модели Jelly Star, Minimal Phone, Mudita Kompakt, F1 Horizon Bluebird и Light Phone III.