5 смартфонов вместо Pixel 11 Pro: чем лучше Samsung Galaxy, OnePlus, POCO и Redmagic (фото)
В обзоре такие модели, как Samsung Galaxy S26, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, Redmagic 11S Pro и Galaxy Z Flip 8.
Новый Pixel 11 Pro от Google — впечатляющий флагман, но если экосистема Pixel вас не привлекает, всегда можно обратить внимание на эти альтернативы, пишет bgr.com.
Samsung Galaxy S26
Для тех, кто ищет компактный телефон, Galaxy S26 станет альтернативой Pixel 11 Pro — особенно если важна высокая производительность. Модель с 256 ГБ памяти стоит 899 долларов (примерно на 200 долларов дешевле смартфона от Google), но при этом оснащена экраном аналогичного уровня и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 — одним из лучших чипов для игр 2026 года.
С другой стороны, Pixel 11 Pro выигрывает по качеству камеры и времени автономной работы. Камера Galaxy S26 включает основной модуль на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и телеобъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом; у Google же набор иной: основной модуль на 50 МП, сверхширокоугольный на 48 МП и телеобъектив на 48 МП с 5-кратным зумом. Емкость аккумулятора S26 составляет 4300 мА·ч против 4850 мА·ч у Pixel; разница невелика, но в критической ситуации она может иметь значение.
Кроме того, обе модели отличаются одним из самых длительных сроков программной поддержки среди Android-смартфонов, что делает их отличным выбором на перспективу. S26 также доступен в версии Ultra, но она стоит дороже Pixel 11 Pro и подойдет тем, кто готов заплатить больше.
OnePlus 15
OnePlus 15 — достойная альтернатива Pixel 11 Pro, особенно для тех, кому важна автономность. Базовая версия за 899 долларов оснащена 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ и аккумулятором емкостью 7300 мА·ч. Это один из лучших Android-смартфонов 2026 года по времени работы без подзарядки; кроме того, он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную — 50 Вт.
В плане игровой производительности модель OnePlus также выглядит предпочтительнее. Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 она справляется с играми и ресурсоемкими задачами лучше, чем чип Tensor G6 от Google. Его экран с диагональю 6,78 дюйма в поддерживаемых играх способен выдавать частоту обновления 165 Гц, тогда как Pixel 11 Pro отличается более компактным корпусом.
С другой стороны, смартфон от Google выигрывает за счет качества камер и длительной программной поддержки. OnePlus 15 оснащен тремя сенсорами по 50 Мп, однако его телеобъектив обеспечивает лишь 3,5-кратный оптический зум, уступая 5-кратному увеличению у Pixel. OnePlus обещает 4 крупных обновления Android и шесть лет выпуска патчей безопасности, в то время как Google гарантирует 7 лет поддержки.
POCO F8 Ultra
Poco F8 Ultra — еще одна альтернатива Pixel 11 Pro; этот смартфон делает упор скорее на "железо", чем на ПО, предлагая мощный процессор по цене около 889 долларов. Устройство оснащено чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Благодаря высокой производительности F8 Ultra превосходит по мощности не только Pixel 11 Pro, но и OnePlus 15.
Кроме того, Poco F8 Ultra выигрывает по части аккумулятора. Он получил батарею емкостью 6500 мА·ч (против 4850 мА·ч у Pixel) и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку на 50 Вт. В тестах на непрерывную работу Poco F8 Ultra продержался около 16 ч 32 мин., тогда как результат Pixel 11 Pro в аналогичных условиях составил 13 ч 29 мин.
Смартфон также получил более крупный AMOLED-экран (6,9 дюйма) и блок камер с тремя сенсорами по 50 Мп, включая перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.
Redmagic 11S Pro
Redmagic 11S Pro — отличный выбор для тех, кому нужен мощный смартфон, но кто хочет сэкономить по сравнению с покупкой Pixel 11 Pro. За стартовую цену в 899 долларов вы получаете современное устройство с 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненным чипом RedCore R4, который специально разработан для повышения игровой производительности. Смартфон также оснащен AMOLED-экраном, боковыми триггерами и системой жидкостного охлаждения, что делает его одной из лучших моделей для мобильного гейминга.
В требовательных играх, таких как Genshin Impact, или в соревновательных проектах вроде Fortnite, эта высокая вычислительная мощность позволяет дольше поддерживать стабильную работу. Система охлаждения помогает минимизировать падение производительности, вызванное нагревом внутренних компонентов, с которым часто сталкиваются обычные смартфоны. Однако за это приходится платить качеством камер (у 11S Pro они уступают аналогам) и отсутствием долгосрочной программной поддержки.
Galaxy Z Flip 8
Если вы хотите складной смартфон, но считаете флагманы Samsung и Motorola слишком громоздкими или дорогими, Galaxy Z Flip8 станет удачным выбором, хотя его концепция и отличается от подхода Google к Pixel 11 Pro. При цене 1199 долларов он стоит немного дороже, но вы получаете складное устройство вместо смартфона традиционного форм-фактора. В сложенном виде внешний 4,1-дюймовый экран позволяет просматривать уведомления, пользоваться приложениями и выполнять другие действия, не открывая телефон.
В разложенном состоянии диагональ экрана Galaxy Z Flip8 достигает 6,9 дюйма; устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, обеспечивающего высокую производительность в играх, ресурсоемких приложениях и многозадачном режиме. Складная конструкция позволяет зафиксировать смартфон в полуоткрытом положении для съемки фото и видео или общения по видеосвязи — многие функции Galaxy Z Flip задействуют именно эту особенность. С другой стороны, Pixel 11 Pro предлагает более качественную систему камер, особенно в плане возможностей зума.
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