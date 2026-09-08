5 смартфонов вместо Pixel 11 Pro: чем лучше Samsung Galaxy, OnePlus, POCO и Redmagic (фото)

В обзоре такие модели, как Samsung Galaxy S26, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, Redmagic 11S Pro и Galaxy Z Flip 8.

Новый Pixel 11 Pro от Google — впечатляющий флагман, но если экосистема Pixel вас не привлекает, всегда можно обратить внимание на эти альтернативы, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Для тех, кто ищет компактный телефон, Galaxy S26 станет альтернативой Pixel 11 Pro — особенно если важна высокая производительность. Модель с 256 ГБ памяти стоит 899 долларов (примерно на 200 долларов дешевле смартфона от Google), но при этом оснащена экраном аналогичного уровня и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 — одним из лучших чипов для игр 2026 года.

С другой стороны, Pixel 11 Pro выигрывает по качеству камеры и времени автономной работы. Камера Galaxy S26 включает основной модуль на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и телеобъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом; у Google же набор иной: основной модуль на 50 МП, сверхширокоугольный на 48 МП и телеобъектив на 48 МП с 5-кратным зумом. Емкость аккумулятора S26 составляет 4300 мА·ч против 4850 мА·ч у Pixel; разница невелика, но в критической ситуации она может иметь значение.

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Кроме того, обе модели отличаются одним из самых длительных сроков программной поддержки среди Android-смартфонов, что делает их отличным выбором на перспективу. S26 также доступен в версии Ultra, но она стоит дороже Pixel 11 Pro и подойдет тем, кто готов заплатить больше.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 — достойная альтернатива Pixel 11 Pro, особенно для тех, кому важна автономность. Базовая версия за 899 долларов оснащена 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ и аккумулятором емкостью 7300 мА·ч. Это один из лучших Android-смартфонов 2026 года по времени работы без подзарядки; кроме того, он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную — 50 Вт.

В плане игровой производительности модель OnePlus также выглядит предпочтительнее. Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 она справляется с играми и ресурсоемкими задачами лучше, чем чип Tensor G6 от Google. Его экран с диагональю 6,78 дюйма в поддерживаемых играх способен выдавать частоту обновления 165 Гц, тогда как Pixel 11 Pro отличается более компактным корпусом.

С другой стороны, смартфон от Google выигрывает за счет качества камер и длительной программной поддержки. OnePlus 15 оснащен тремя сенсорами по 50 Мп, однако его телеобъектив обеспечивает лишь 3,5-кратный оптический зум, уступая 5-кратному увеличению у Pixel. OnePlus обещает 4 крупных обновления Android и шесть лет выпуска патчей безопасности, в то время как Google гарантирует 7 лет поддержки.

POCO F8 Ultra

POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Poco F8 Ultra — еще одна альтернатива Pixel 11 Pro; этот смартфон делает упор скорее на "железо", чем на ПО, предлагая мощный процессор по цене около 889 долларов. Устройство оснащено чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Благодаря высокой производительности F8 Ultra превосходит по мощности не только Pixel 11 Pro, но и OnePlus 15.

Кроме того, Poco F8 Ultra выигрывает по части аккумулятора. Он получил батарею емкостью 6500 мА·ч (против 4850 мА·ч у Pixel) и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку на 50 Вт. В тестах на непрерывную работу Poco F8 Ultra продержался около 16 ч 32 мин., тогда как результат Pixel 11 Pro в аналогичных условиях составил 13 ч 29 мин.

Смартфон также получил более крупный AMOLED-экран (6,9 дюйма) и блок камер с тремя сенсорами по 50 Мп, включая перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

Redmagic 11S Pro

Телефон RedMagic 11S Pro Фото: gsmarena.com

Redmagic 11S Pro — отличный выбор для тех, кому нужен мощный смартфон, но кто хочет сэкономить по сравнению с покупкой Pixel 11 Pro. За стартовую цену в 899 долларов вы получаете современное устройство с 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненным чипом RedCore R4, который специально разработан для повышения игровой производительности. Смартфон также оснащен AMOLED-экраном, боковыми триггерами и системой жидкостного охлаждения, что делает его одной из лучших моделей для мобильного гейминга.

В требовательных играх, таких как Genshin Impact, или в соревновательных проектах вроде Fortnite, эта высокая вычислительная мощность позволяет дольше поддерживать стабильную работу. Система охлаждения помогает минимизировать падение производительности, вызванное нагревом внутренних компонентов, с которым часто сталкиваются обычные смартфоны. Однако за это приходится платить качеством камер (у 11S Pro они уступают аналогам) и отсутствием долгосрочной программной поддержки.

Galaxy Z Flip 8

Смартфон Galaxy Z Flip 8 Фото: allround-pc.com

Если вы хотите складной смартфон, но считаете флагманы Samsung и Motorola слишком громоздкими или дорогими, Galaxy Z Flip8 станет удачным выбором, хотя его концепция и отличается от подхода Google к Pixel 11 Pro. При цене 1199 долларов он стоит немного дороже, но вы получаете складное устройство вместо смартфона традиционного форм-фактора. В сложенном виде внешний 4,1-дюймовый экран позволяет просматривать уведомления, пользоваться приложениями и выполнять другие действия, не открывая телефон.

В разложенном состоянии диагональ экрана Galaxy Z Flip8 достигает 6,9 дюйма; устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, обеспечивающего высокую производительность в играх, ресурсоемких приложениях и многозадачном режиме. Складная конструкция позволяет зафиксировать смартфон в полуоткрытом положении для съемки фото и видео или общения по видеосвязи — многие функции Galaxy Z Flip задействуют именно эту особенность. С другой стороны, Pixel 11 Pro предлагает более качественную систему камер, особенно в плане возможностей зума.

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